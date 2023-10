Napelemes kandeláberek világítják be a közép-zalai városban a tüttösi településrészre vezető járdát.

Pacsához 1927 óta tartozik a 220 lakost számláló egykori község, ahová az állami kezelésű 75-ös, illetve 75 124-es úton lehet kijutni, ám emellett járda évtizedekig nem volt. Az ipari parkhoz kapcsolódó fejlesztés részeként 320 méteres szakaszon épült meg 2016-ban a gyalogút, és emellé napelemes kandelábereket is állítottak. A Pacsatüttösre bevezető járda utolsó, 350 méteres szakasza 2022 nyár végére készült el, aszfaltborítással, betonszegéllyel. Azt a 11 millió forintos beruházást az önkormányzat finanszírozta.

Már akkor tervbe vették, hogy ezen a szakaszon is további napelemes kandelábereket állítanak fel, nos ez nemrég megtörtént, számolt be érdeklődésünkre Kelemen Tamás polgármester. Az egymástól harmincméteres távolságra felállított, hat méternél alacsonyabb, ezért egyszerűen telepíthető, darabonként félmillió forintba kerülő kandeláberek fénye összeér, ily módon téve biztonságossá a gyalogosok közlekedését is.

A polgármester hozzátette, már csak 100-150 méteren hiányzik a közvilágítás. Szólt arról is, hogy önkormányzat öt éve telepíttetett először közvilágításhoz napelemes, akkumulátoros kandelábert, azóta összesen már félszáznál több állt szolgálatba, és még egyetlen meghibásodás nem történt, egyetlen alkatrészüket se kellett cserélni. Ilyen világítótestekkel lehet találkozni a Szent István téren, a temetőben, az ipari parknál, a József Attila utcai játszótérnél. Ezzel a megoldással tekintélyes megtakarítást lehetett elérni az energiaszámlában, egyszerű, gyors a telepítése, míg a hagyományos, vezetékes árammal ellátott közvilágítás kiépítését hosszadalmas engedélyezési eljárás előzi meg, és tekintélyes a költsége is.

Szinte nappali világítást biztosítanak a kandeláberek

Fotó: Önkormányzat



A polgármester beszámolt arról is, hogy az önkormányzat az elmúlt években több lépésben felújíttatta az egészségházat, ami érintette a háziorvosi, valamint fogorvosi rendelőt és a védőnői szolgálatot. Korábban itt működött az orvosi ügyelet is, ami másfél évtizede funkcióját vesztette, üresen álltak a helyiségei. A felújítások idején ez nagyon hasznos volt, most viszont új funkciót keresnek neki. Vizesblokkot építenek ki, hogy önállóan is használni lehessen, az egyik helyiségből pedig sószobát alakítanak ki. Ez várhatóan az év végéig elkészül és ingyenesen áll majd a pacsaiak rendelkezésére, a gyerekek délelőtt, a felnőttek pedig délután kereshetik fel, mondta végezetül.