A zalalövői halfogó csapatverseny az egyik legizgalmasabb zalai horgászrendezvény, hiszen 120 órán át próbálkozhatnak a résztvevők, ráadásul egy olyan tavon, amely különösen gazdag nagyhalakban. Ez a múlt hét hétfőjétől szombat 11 óráig tartó verseny során is megmutatkozott, egymás után sikerült a tíz kilogramm feletti egyedi tömegű halakat kifogniuk a résztvevőknek. A szervező Borostyán Horgász Egyesület tagjai folyamatosan tájékoztatták is a versenyzőket és a közvéleményt a verseny állásáról, s sokáig úgy tűnt, hogy a Szélhajtóküszök csapata lesz a győztes – csütörtökig ők vezették a tabellát –, ám az utolsó két nap ebben is fordulatot hozott. A zalaegerszegi HA-KI Carp Team, azaz a Háry Gyula és Kiss János alkotta páros a pénteki mérlegelés után átvette a vezetést, s listavezető helyüket végül sikerült is megtartaniuk a szombati zárásig.

- Állandó horgászaink ők, talán minden eddigi versenyünkön jelen voltak – mondta lapunknak Lakatos Róbert, a szervező egyesület tagja, a verseny egyik koordinátora. – Idén 18 darab értékelhető méretű halat fogtak, ezek összesített tömege 168,875 kilogramm volt. A második helyen a Szélhajtóküszök Team tagjai végeztek 14 darab hallal, 160,73 kilogrammal, míg a harmadik a Let’s Go Carp Team II. lett ugyancsak 14 hallal, de kevesebb össztömeggel, 140,205 kilogrammal. A verseny legnagyobb hala egy 20,66 kilogramm tömegű ponty volt, amit a G.H. Carp tagjának, Gaál Gergőnek sikerült kifognia.

Lakatos Róbert azt is hozzátette: a versenyen 18 csapat vett részt, ennyit tudnak ideális körülmények között a Borostyán-tó partszakaszain elhelyezni. Az idei verseny nagyszerű időjárási viszonyok mellett zajlott, s minden eddigi rekordot sikerült megdönteniük a résztvevőknek. A két évvel ezelőtti, eddigi legjobb évhez képest eggyel több, összesen 147 halat fogtak a horgászok, ennek a halmennyiségnek össztömege pedig mintegy 40 kilogrammal haladta meg az említett bázisévi eredményt, így 1366,686 kilogrammal zárták a hatodik zalalövői bojlis találkozót.