A Nébih Maradék nélkül programja 2016 óta követi nyomon a magyar lakosság élelmiszerpazarlását. Már négy alkalommal mérték meg EU-s módszertan alapján a szilárd és folyékony halmazállapotú élelmiszerhulladékokat a háztartásokban. Az első, 2016-os adatok szerint a magyarok fejenként évi 68 kg élelmiszerhulladékot „termeltek” évente, amelynek mintegy fele, 33,1 kg volt a tényleges pazarlás. A pazarlás, vagyis a feleslegesen kidobott élelmiszerek mennyisége 2022-re 24 kg-ra mérséklődött, amely 27%-os csökkenést jelent.

Különösen látványos eredményt értünk el a pékáruknál: 6 év alatt közel 60%-kal sikerült csökkenteni az elpazarolt kenyér, kifli és zsemle éves mennyiségét, de a készételekkel is sokkal takarékosabban bánunk, itt is csaknem 25%-ot faragtunk a pazarlásból. A fejlődés ellenére a leggyakrabban elpazarolt élelmiszerek toplistáját továbbra is az ételmaradékok (10,06 kg/fő/év) vezetik. Ezt a friss zöldségek és gyümölcsök (4,53 kg/fő/év), valamint kenyér, illetve egyéb pékáruk (2,72 kg/fő/év) követik, de a tejtermékekből is nagy mennyiség (2,10 kg/fő/év) kerül a szemetesbe.