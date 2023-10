Erről Gyarmati Antal polgármester tartott tájékoztatót. Elmondta: a tavalyi 140 erdei köbméterrel szemben idén csak 105 köbméternyi fa beszerzésére kaptak lehetőséget a Belügyminisztériumtól, a támogatás értéke így 2,8 millió forintot tesz ki, amihez az önkormányzatnak közel 267 ezer forint önerőt kell biztosítania, továbbá a szállítási költségek is a várost terhelik. A fa már rendelkezésükre áll, valamint a kérelmek is benyújthatóak a közös önkormányzati hivatal portáján átvehető, vagy a város honlapjáról letölthető űrlapokon. Az igények elbírálását ezúttal is az önkormányzat kulturális és népjóléti bizottsága végzi a jogosultsági szempontok, valamint a rendelkezésre álló mennyiség figyelembevételével.