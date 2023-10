Yehudi Menuhin kezdeményezésére 1975-ben az UNESCO október 1-jét a zene világnapjává nyilvánította. A Péterfy-iskola kis és nagy énekkara, valamint több pedagógusa a kézilabdapályán látványos villámcsődülettel (flashmob) készült a Solomon Linda dél-afrikai zenész, énekes és dalszerző 1939-ben elkészített "The Lion sleep Tonight" című dalának előadására. A látványos produkciót Foricsekné Kovács Szilvia tanárnő tanította be. A gyerekek a dal éneklése közben több kisebb hangszert is megszólaltattak.