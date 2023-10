A másik kapcsolódási pont pedig a szintén kanizsai Rosenberg Ádám családja. Ők az akkori kulturális élet meghatározó szereplői voltak. Ez utóbbi családból származik Rosenberg Zsigmond zeneszerző, szövegíró, producer, aki Amerikában Sigmund Romberg néven világhírű vált.

A kirándulás előzményéhez tartozik, hogy a kanizsai Sigmund Romberg Emlékbizottság alapítója, Halász Gyula több mint 10 éve szorgalmazza a két város közötti kapcsolatfelvételt. Ennek első, hivatalos mozzanata idén márciusban Nagykanizsán volt, amikor a felújított Sigmund Romberg emléktábla avatására Belistye város küldöttsége is meghívást kapott. Ezt követően a polgármester Balogh László viszonozta a látogatást a Dráva parti településre. Ezúttal a kanizsai kulturális intézmények tagjaiból, vállalkozókból és civil szervezetek képviselőiből álló küldöttséget Gábris Jácint önkormányzati képviselő, Cserti Tibor, a városvédők elnöke és Halász Gyula vezette.

- A kanizsaiakat Domagoj Varzic Belistye város hivatalának vezetője fogadta, aki az ottani múzeum vezetővel közösen mutatta be várost - fogalmazott Halász Gyula. - A régi szimbolikus jelentőségű épületek közül szinte valamennyit felújítottak. Ennek egyik ékköve a Gutmann-palota, ami rendezvénytérként és részben múzeumi térként is működik. Ennek az épületnek egyik szárnyában könyvtár működik. A Gutmann család a 19. század végén óriási faipari vállalkozást hozott létre a szlavóniai erdőségek megvásárlásával. Az itt található őstölgyes és bükk erdők állományára alapozva parkettát, hordót és vasúti talpfákat állítottak elő. Ezt megelőzte maga a városalapítás, ami magában foglalta a teljes víz- és csatornahálózat, a villanyhálózat kiépítését. Az építkezések során munkásoknak és tisztviselőknek is lakónegyedet hoztak létre. Emellett vasútat, postahivatalt, iskolát, kápolnát, fürdőt, kaszinót is építettek. A Gutmann családdal rokoni kapcsolatban álló Rosenberg Ádám zongoratanár és zongoraművész sokoldalú nyelvtudására alapozva lett a Gutmann vállalat kereskedelmi igazgatója.

Horvát részről elhangzott: fontos lenne a két település között egy testvérvárosi kapcsolat kialakítása. A további lépések már az önkormányzatok, a gazdasági szervezetek, a kulturális és civil szféra képviselőinek szándékán, együttműködési készségén múlik.