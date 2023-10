Az őszi-téli átállás időszaka nemcsak a naptárban, hanem a közlekedésben is változást hoz. A hűvösebb, sötétebb és csapadékosabb időjárás új kihívások elé állítja a közlekedés minden résztvevőjét. Talán a legfontosabb, hogy lássunk és láthatóak legyünk. Ha gyalogosan vagy kerékpárral közlekedünk, viseljünk fényvisszaverő eszközöket vagy láthatóságot segítő, fényvisszaverő ruházatot, mellényt. Ha lakott területen kívül közlekedünk korlátozott látási viszonyok mellett, ez kötelező is. A kerékpárokon legyenek működő világítóberendezések. Az évszakváltás tehát nemcsak óraállítást jelent, hanem azt is, hogy figyelmünket is a megváltozó körülményekhez kell igazítani. Ha így teszünk, akkor biztonságosabban közlekedhetünk az utakon.