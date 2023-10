39 évvel ezelőtt Arnold Schwarzenegger főszereplésével bemutatták a Terminátor című filmet

A film a folytatásaival együtt azóta kultuszfilmmé vált. A történet szerint 2029-ben a mindentudó Skynet computer az emberi ellenállás utolsó bázisait akarja megtörni, miután szinte az egész emberiséget felszámolta. Skynet megtalálta a módját, hogy néhány harcosát, a tökéletes cyborgokat, azaz a Terminátorokat visszaküldje az időben, hogy megváltoztassa a történelem menetét. A történet arról a Terminátorról (Arnold Schwarzenegger) szól, akinek missziója a lázadók vezérének az anyját megölni 1984-ben, még fia születése előtt. Az ellenállók is visszaküldik az időben saját harcosukat, Kyle Reese-t (Michael Biehn), hogy védje meg az anyát, Sarah Connort (Linda Hamilton). A két fémakarat kegyetlenül összecsap.

144 évvel ezelőtt megszületett Fedák Sári operett primadonna

Születése más források szerint szeptember 27 vagy október 9. Teljes nevén: Fedák Sarolta Klára Mária, Beregszászon született. Molnár Ferenc író második felesége volt. Többek között szerepelt a Népszínházban, a Vígszínházban, a Király Színházban is. Külföldi szereplései során eljutott Bécsbe, Berlinbe, Párizsba, Londonba és az Egyesült Államokba is. Humoros és jó előadó volt, a legnagyobb operett-primadonna volt, pedig nem volt kiemelkedően jó hangja. A vörösök, majd a nácik oldalán is agitált, később ezek miatt börtönbüntetésre ítélték, a szerepléstől eltiltoták.

140 évvel ezelőtt megszületett Zemplén Géza Kossuth-díjas kémikus

Trencsénben született. A budapesti tudományegyetem 1904-ben bölcsészdoktori diplomát, 1905-ben pedig természetrajz-kémia szakos tanári oklevelet szerzett. A következő években elsősorban szerves kémiai kutatásokkal foglalkozott itthon és külföldön, 1912-ben pedig tanári képesítést szerzett a szénhidrátok, fehérjék és enzimek kémiájából. 1913-ban kinevezték Magyarország első szerves kémiai tanszékének élére, amelyet több, mint 40 éven át vezetett. Fáradhatatlan kutató volt, több mint 200 cikke és egy terjedelmes kézikönyve jelent meg (Szerves kémia, 1952) Zemplén, aki fontos szerepet játszott a magyar gyógyszeripar felfejlesztésében is, 1948-ban kapott Kossuth-díjat.