Az ünnepségen a helyi idősotthon lakói is részt vettek, a megjelent vendégeknek ebéddel és zenés programmal készültek a szervezők.

A program elején Varga Zsuzsanna polgármester mondta el az ünnepséghez kapcsolódó gondolatait.

- Az idősek világnapja megtartásával minden évben az a cél, hogy felhívjuk a figyelmet az idősek tiszteletére, a velük való törődésre – mondta Varga Zsuzsanna. - Fontos elismernünk, amit életük során elértek és ránk hagytak, hisz elődeink alapjaira építkezünk most mi, és utódaink is ezt az alapot fogják tovább építeni. A ma munkája akkor tekinthető értékesnek, ha az idő múlásával a saját utódainknak jobb, értékesebb világot hagyunk örökül. Ez a világnap jó alkalom arra is, hogy felülvizsgáljuk az időseink irányába tanúsított néha-néha bizony elmaradozó gondoskodásunkat. Felgyorsult világunkban a mindennapi teendők mellett sokszor pont arra, azokra az emberek nincs elég időnk, akiknek a legnagyobb szüksége lenne rá. Köszönettel tartozunk Önöknek azért, mert verítékükkel, könnyeikkel, szorgalmas munkájukkal, áldozatukkal a nehéz időkben megteremtették és biztosították nekünk, fiatalabbaknak, gyermekeinknek, unokáinknak, hogy tanulhassunk, dolgozhassunk, gyarapodhassunk és a nyomdokukban léphessünk.

Fotó: Korosa Titanilla

Részt vett az eseményen Vigh László országgyűlési képviselő is, aki arról szólt, hogy szép gondolat összehívni a település szépkorú lakóit és tisztelegni előttük.

-Aki közösségbe jár, az hosszabban él – fogalmazott Vigh László. - Legyen az szentmise, találkozó, bármilyen program a faluban, vagy akár ha átmennek a szomszédba, mert jól esik a léleknek a társaság. Emellett az is fontos, hogy minden napra találjanak maguknak elfoglaltságot, hisz úgy tartják, hogy az embert a munka tartja életben.

Gondolatait azzal zárta, hogy az idősek fontosak a családban, rokonságban, erőforrásként tekintenek rájuk, akik sokat segítenek tanácsaikkal.