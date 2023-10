165 évvel ezelőtt megszületett Theodore Roosevelt, az Amerikai Egyesült Államok 26. elnöke, a Teddy maci névadója.

Roosevelt elnököt a barátai és a családja Theodore-nak szólította, ám az emberek csak Teddyként emlegették. Még az újságok is így cikkeztek róla: Teddy ma hajógyárat avatott, Teddy ma cipőüzembe látogatott. Roosevelt elnök, azaz Teddy nagy vadász hírében állt. Egy alkalommal, amikor vadásztársai le akartak lőni egy medvebocsot, Teddy megtiltotta nekik. Az újságírók, akik szintén jelen voltak az esetnél, nagy sztorit láttak az esetben, gyorsan megírták és így a történet legendás hírűvé vált: Teddy megvédett egy medvebocsot! Ez idő alatt Németországban a berlini Steiff család műhelyében szorgosan gyártották a játékokat, köztük a mackókat. Steiff úrhoz is eljutott az amerikai elnök története, és ő kapott az ötleten. A macit pedig Teddy's bearnek, vagyis Teddy mackójának nevezte el. A lipcsei vásáron mutatták be először a kis játékmackót, akkor indult el óriási népszerűsége, hamarosan Amerikában is számtalan darabot adtak el az "elnök mackójából".

264 évvel ezelőtt megszületett Kazinczy Ferenc író, költő, a magyar nyelvújítás vezéralakja.

Irodalomszervező, nyelvújító, író, költő, műfordító, a korabeli magyar irodalom vezéralakja. 1759. október 27-én született Érsemlyénben. A sárospataki kollégiumban végezte tanulmányait 1769-től 1779-ig, előbb apja kívánságára teológiát, apja halála után jogot tanult, kapcsolatba került Bessenyein keresztül a magyar felvilágosodással. Kassán, Eperjesen, Pesten folytatott joggyakorlatot. 1784-ben Abaúj megye aljegyzője, 1786-től a kassai tankerület elemi iskoláinak felügyelője lett. Magyat Museum és Orpheus címmel irodalmi lapokat indított. 1792-ben ismét Regmecre költözött, innen irányította az általa Széphalomnak elnevezett Bányácskán a kúriája építését. Itt tartóztatták le 1795-ben a magyar jakobinus mozgalomban betöltött szerepe miatt. Előbb halálra ítélték, de kegyelmet kapott, 1801-ben térhetett haza a várfogságból. Feleségével, Török Sophie költőnővel 1804-ben Széphalomra költözött, és innen irányította az irodalmi életet két évtizeden át. Kiterjedt levelezést folytatott szinte valamennyi magyar íróval, részt vett az irodalmi vitákban. 1815-től élete végéig a Zemplén vármegyei levéltár rendezését, gondozását végezte nagy lelkesedéssel és szakértelemmel. A sátoralajaújhelyi Zempléni Levéltár műemléki berendezéseinek egy részét ő tervezte. 1831. augusztus 22-én halt meg Széphalmon, kívánsága szerint itt nyugszik ma is az "írófejedelem" a családi temetőben. Egykori kúriája helyén Ybl Miklós tervei alapján klasszicista stílusú mauzóleumot állított "Kazinczy Ferencz emlékének a hálás utókor". Budapest VII. kerültében utca őrzi a nevét.

74 évvel ezelőtt megszületett Heilig Gábor zeneszerző, előadóművész.

Pályafutását női fodrászként kezdte, majd maszkosként dolgozott. Első dalai 1966-ban jelentek meg "Aki rózsát kap", "Falba verem a fejem" címmel. 1972-ben megalapította a Kerek-Perec együttest, játszott az Apostol és a Gemini együttesben is, majd önálló előadóként és Ihász Gáborral is dolgozott ("Te és én", "Állj meg kislány"). Feleségének, Eszményi Viktóriának írta 1981-ben a "Vidéki lány vagyok" című dalt, majd nagylemezeik jelentek meg ("Nekem Ő a legszebb", "Veled és nélküled"). Színházi és filmzenéket is írt,"Császárok" című musicaljét bemutatta a Magyar Televízió. Gyerekeknek is dolgozik a "Három kívánság" című műsorban, valamint a Rádiókabarénak. A 100 Folk Celsius együttes tagja, akikkel négy nagylemezt jelentetett meg.