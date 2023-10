A Zalaegerszegi Idősügyi Tanács és a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központja rendezésében megvalósuló Szenior Akadémián Balaicz Zoltánné fő szervező, az egyetem nyelvi és felnőttképzési irodájának vezetője köszöntötte az időskorú hallgatókat.

Szívünk egy nap alatt 115 ezerszer húzódik össze, és 80 ezer liter vért pumpál a testbe, vezette fel előadását dr. Riba Ádám kardiológus adjunktus, akitől azt is megtudhatták a jelenlévők, hogy a megtört szív szindróma létező jelenség. Ezt az állapotot nagy stresszel járó esemény váltja ki, ami ugyanolyan veszélyes, mint a szívroham. Beszélt a szívet ellátó koszorúerek szűkületéről, annak okairól és következményről, a szívinfarktus kialakulásáról. Kiemelte, hogy az elzáródott koszorúeret két órán belül meg kell nyitni, hogy ne érje maradandó károsodás a szívizmot. A statisztikai adatok szerint 1990-től évente 130–140 ezren haltak meg szívinfarktusban. A halálozási adatokban 2005 környékén történt változás, miután az azt megelőző években bevezették az országos szervezett infarktusellátást. Azóta az évi 25 ezer infarktusos esetből 5500 végződik halállal. Az adjunktus arra is felhívta a figyelmet, hogy a legtöbb szívroham hétfőn és pénteken következik be.

Fotó: Antal Lívia

Dr. Bagosi Zoltán belgyógyász, diabetológus főorvos az időskori cukorbetegségről tartott előadást. A táplálkozás és a mentális egészség összefüggéseire Végvári Viktória vezető dietetikus hívta fel a figyelmet. Dr. Németh László neurológus, osztályvezető főorvos az agyérbetegségek okaira, és korai felismerésének jelentőségére világított rá. „Ha nyúz a csúz” címmel a mozgásszervi betegségek kezelési lehetőségeiről dr. Holléné dr. Mándó Zsuzsanna reumatológus, a Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő főigazgatója, a Szent Rafael Kórház osztályvezető főorvosa tartott előadást.

A szépkorú hallgatók nagy érdeklődéssel hallgatták az előadásokat, amelyekhez Kandász Norbertné nagy reményeket fűzött. Rendszeres látogatója az akadémiának. Mint mondta, most és a korábbi előadásokon is sok olyan információt, tanácsot kapott, amelyek hasznosak számára a hétköznapokban.