A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház fül-orr-gégészeti osztályának osztályvezető főorvosával annak kapcsán beszélgettünk, hogy az AquaCity jótékonysági nap adományából beszerezendő új diagnosztikai eszközök mennyiben jelentenek előrelépést ebben, és ennélfogva a hallás-rehabilitáció mielőbbi megkezdésében.

- A hallásproblémák okai is sokfélék lehetnek. Genetikai okok, fejlődési rendellenségek állhatnak hátterében. A halláscsökkenés bekövetkezhet zajártalom miatt és betegségek szövődményeként. A hallásvesztés hirtelen is jelentkezhet. Mindemellett előfordul az is, hogy minden hallószerv ép, minden vizsgálat (CT, MR) negatív, mégsem hall az illető - válaszolt kérdésünkre a fül-orr-gégész főorvos és audiológus.

Bármely okból adódjon a probléma, a hallás-rehabilitációt támogatóan, a korai felismerésnek van a legfontosabb szerepe.

A veleszületett halláscsökkenés kiszűrése szempontjából legnagyobb jelentőségű az újszülöttek objektív hallásvizsgálata, amely 2015-től kötelező hazánkban. De ettől függetlenül bármely okból előfordulhat, hogy a probléma csak a gyermek kétéves kora körül derül ki. Ép hallás hiányában nem vagy alig beszél: nemcsak beszédfejlődésében, de lelki és szellemi fejlődésében is elmarad – emelte ki dr. Török László.

A gyermekkori halláscsökkenés időbeni kimutatása és kezelése tehát döntő fontosságú, ami igaz bármely életkorban bekövetkezett halláskárosodásra is. Minden a státuszfelméréssel és a diagnózis felállításával kezdődik az ambuláns ellátás során, hangsúlyozta a főorvos. A jótékonysági nap adományának felhasználásával éppen ezért kívánják fejleszteni és bővíteni diagnosztikai eszközparkjukat.

- A fül-orr-gégész szakmában a mai napig szükség van szemre, a látásra. Ebben nagy segítségünkre lesz majd a professzionális mikroszkóp, amely a dobhártyáról kristálytiszta és részletgazdag képet ad. Emellett olyan kiegészítőket tartalmaz, amivel felvételeket is lehet készíteni a dobhártya, illetve a belső hallószervek állapotáról. A professzionális mikroszkóp beszerzése mellett vásárolunk egy mindennel felszerelt audiométert, amellyel már két hallásképességet vizsgáló eszköz lesz az audiológián. A középfül állapotát feltérképező diagnosztikai eszközt pedig szoftveresen bővítjük. Ennek a készüléknek a halláskárosodás okainak kiderítésében és a műtétek előtti tervezésben van fontos szerepe. A fejlesztésekkel azt kívánjuk elérni, hogy rendelkezésünkre álljon mindazon vizsgálati mód és lehetőség, amellyel teljes körű diagnosztikát tudunk elvégezni – hangsúlyozta az osztályvezető főorvos.

A pontos diagnózis felállítása után megkezdődhet a kezelés. Eredményessége tekintetében itt is visszaköszön a korai felismerés óriási jelentősége.

- Ha a gyermek kivizsgálása kétéves koráig megtörténik, és megkapja a hallásjavító készüléket, vagy az implantátumot, akkor egy teljesen siket gyereknek is rendeződhet a hallása és a beszédképessége hat-hétéves korára. Normál iskolába járhat és nem kisegítőbe. Ebben fontos az is, hogy a szülők időben vegyék észre a problémát. Kiderítésének nagyon egyszerű módja az, hogy a gyermek tudta nélkül, háta mögött összeütünk két kanalat. Az audiométeres hallásvizsgálatnál is van a gyermek viselkedésén alapuló vizsgálat: vajon odafordul a hirtelen jött hang irányába – magyarázta a főorvos.

A kórház fül-orr-gégészeti osztályát tavaly augusztus elsejétől irányító főorvos vesszőparipája a hallás-rehabilitáció, illetve a beszéd-rehabilitáció. Mindjárt szeptemberben a beszédkészség visszaállításához korszerű hangprotézist ültetett be egy gégeeltávolításon átesett betegnek, amellyel új, innovatív műtéti eljárást is bevezetett az osztályon. Az elmúlt 10-15 évben a hallás-rehabilitációt támogató eszközök is óriási technológiai fejlődésen mentek át. Az újgenerációs hallókészülékekkel, a beültethető implantátumokkal és a hallófüllel tulajdonképpen a jövő technológiája érkezett meg. Alkalmazásukra ezért már most fel kell készülni, hangsúlyozta dr. Török László osztályvezető főorvos.