Az esemény megnyitójában a helyszínen elhangzott: a közfoglalkoztatási mintaprogramban részt vevő települések lehetőséget kaptak az elért eredményeik, értékteremtő tevékenységeik széles körű bemutatására. Zala hat járásából 15, Somogyból három, míg Veszprém vármegyéből egy szociális szövetkezet, valamint Vasból szintén egy közhasznú nonprofit szervezet vett részt a bemutatón.

- Egykor több százezren vettek részt a közfoglalkoztatás rendszerében, most sok zalai településen azzal a problémával küzdenek, hogy a közfoglalkoztatásba nem tudnak olyan hasznos munkát végző embert találni, aki az önkormányzati munkában segítene - mondta köszöntőbeszédében Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő. - Ez a foglalkoztatotti létszám 70 ezerre csökkent, mely a kormányzati szándéknak megfelelő, közös munkánk eredménye. Ezt a célt tűztük ki, hogy minél többen helyezkedhessenek el az elsődleges munkaerőpiacon. Továbbra is átmeneti megoldásnak tartjuk a közfoglalkoztatást, de jó ugródeszka is. Ezért a Start munkaprogramban remélhetőleg a következő években is lesznek eredmények, a falvakban élők összefogva megmutathatják, mire képesek. Rengeteg portékát lehetett a standokon látni, melyek értéket képviselnek.

Majd dr. Varga Andrea, a Zala Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója lépett a mikrofonhoz. Leszögezte: a kormány kiemelten kezeli a közfoglalkoztatás ügyét. Ezt kiválóan mutatja, hogy amíg a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet tagállamai átlagosan a GPD-jük 0,5 százalékát fordítják erre a területre, addig Magyarország ennek a tizennégyszeresét.

- A mintaprogramok 2012-es indulásakor Zalában a kisebb települések gyakran azokra a feladatokra koncentráltak, melyek elmaradtak az elmúlt évtizedekben, például az utak állapotának rendbetételére - folytatta. - Pár év után egyre több önkormányzat ismerte fel az értékteremtő jelleget, nőtt a mezőgazdasági programok száma, amelyekben döntően zöldségtermesztés kezdődött. Aztán egyre több helyen kemenceudvarok épültek, fedett rendezvényközpontokkal.

Hozzátette: Zala vármegyében mindössze 6500 álláskeresőt tartanak nyilván. Ez is azt mutatja, hogy a versenyszféra folyamatosan veszi át a munkaerőt a közmunkaprogramból, ami ezzel kiválóan teljesíti küldetését.