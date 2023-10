1976 augusztusában adták át a megyei kórház 36 ágyas bőrgyógyászati osztályát. Az addig Szombathelyre, Kaposvárra és Pécsre küldött betegek innentől itt kaphattak ellátást. Erről a Zalai Hírlap 1976. december 10-ei száma adott hírt: „Az indulás – bár a feltételek igen kedvezőek – nem volt könnyű, s munka ma sem könnyű. Kilenc éven át Zalaegerszegen egyetlen bőrgyógyász dolgozott. Tulajdonképpen most is, azzal a könnyebbséggel, hogy két fiatal orvos a bőrgyógyászaton kezdte meg gyakorlatát, s a jelek szerint úgy kötődnek a szakmához, hogy a kezdetnek a gyakorlati idő lejárta után folytatása is lesz, s szakvizsgát tesznek bőrgyógyászatból.”