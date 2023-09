„Eddig is sok szép üzlet tette színessé Zalaegerszeg utcáit, tereit. Most a Széchenyi téren végeztek a régi cipőbolt átalakításával. A három hétig tartó munka után egy olyan üzlettel lett gazdagabb Zalaegerszeg, mely Budapesten kívül sehol sincs az országban. Pénteken 12 órakor lekerült az ajtóról a „Zárva” feliratú tábla és az első vevő: Farkas Borika mikosdpusztai kislány belép édesanyjával az üzletbe. – De szép lett ez az üzlet – mondják csodálkozva. (…) Körös-körül az üzletben vitrinek a legkisebb gyermek topogótól a férfi bakancsig, ízléses elrendezésben megtalálhatók a legkülönbözőbb cipők, amit csak gyárt az ipar. A vevő végignézi a kiállított cipőket, és a megfelelőt az üzlet közepén álló kárpitozott ülőkéken felpróbálja, tehát „önkiválasztja”. A vitrineket és a helyiséget neoncsövek világítják meg, és a falak mentén egy művészi színes képsorozat mutatja be különböző korok cipőit, ruhaviseletét a kőkorszaktól a mai tűsarkú cipőig. Szőnyegek, virágok és a színek harmonikus összhangja, nem beszélve arról, hogy egymillió forint értékű cipő van a raktárban, 300 különböző fajtában, színben, minőségben, ami azt bizonyítja, hogy kereskedelmünk jó úton halad.”

Játékbolt Zalaegerszegen, a Kossuth utcán, Polgár Tamás fotója 1983 áprilisában

A Zalai Hírlap 1983. április 27-ei száma hírt adott róla, hogy ismét a régi helyén nyílt meg a játékbolt. A két hónapos átépítés során felújították a berendezéseket, új világítást és belső burkolatot kapott a bolt, amely 1,5 millió forintos árukészlettel állt a vásárlók rendelkezésére. A felújított üzlet már az első nap meghódította a vevőket, a kedvezményes labdavásár hatására is 40 ezer forintos forgalmat bonyolított le.