A Rákóczi utca északi, családi házas övezetben található szakaszát már néhány éve sikerült felújítani, majd a déli rész helyreállítására is eredményesen pályázott az önkormányzat. A munkálatok a nyáron megkezdődtek, maga az útburkolat el is készült augusztusban.

- Mindez azért volt fontos, mert a déli szakasz mellett több intézmény, köztük az általános iskola, az önkormányzati hivatal és a Salla Művelődési Központ és Könyvtár is található – magyarázta Gyarmati Antal polgármester. – A munkálatokat ugyanakkor nehezítette, hogy ez utóbbi előtti parkoló területe részben egy másik helyrajzi számon található, így azt a részt nem vonhattuk be a pályázati projektbe. A munkálatokhoz ezért az önkormányzatunknak 3,7 millió forintos önrészt kellett vállalnia.

A költségek jelentős részét – 37,1 millió forintot - így is támogatásból tudták biztosítani, ahhoz forrást a területi- és településfejlesztési operatív program nyújtott. A felújítás során új burkolatot kapott az úttest és az említett parkoló, elkészült a szegélyezés, illetve a csatornafedlapokat is szintbe hozták és le is cserélték. Ezzel párhuzamosan az önkormányzat az út menti járda felújításáról is döntött.

- Azt szerettük volna, ha a városnak ez a része egységes, rendezett képet mutatna – sorolta tovább a polgármester. – A körülbelül 120 méteres szakasz járdájának térkövezése további 4,5 millió forintba kerül, ezt szintén önerőből biztosítjuk.

Gyarmati Antal azt is elmondta: nemcsak azért döntöttek a térkövezés mellett, mert esztétikusabb megjelenést kölcsönöz a járdának, de a csatlakozó Kossuth utcai járdaszakasz – ami már korábban elkészült – szintén térköves, így értelemszerűen ezt a megoldást tartották célszerűnek.