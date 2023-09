Erről is döntöttek a képviselők csütörtökön a 15 napirendi pontot megtárgyaló önkormányzati közgyűlésen. A pluszösszeg állami támogatások, pótlékok, megemelt normatív hozzájárulások eredménye, ily módon a főösszege elérte az 59,3 milliárd forintot. Egyebek mellett erről is szólt Balaicz Zoltán polgármester a közgyűlés után tartott tájékoztatóján.

Az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóból kitűnt, hogy a város gazdasági fejlődése megmutatkozik a helyi iparűzési adóbevételben is, ez az év végére elérheti a 7 milliárd forintot. Összehasonlításképpen: 2014-ben 3 milliárd, 2019-ben 4,5 milliárd forint volt ez az összeg. Jövőre pedig több új, most induló vállalkozás – például a Rheinmetall – lép be az adófizetők sorába, tette hozzá.

Szólt arról is, hogy a képviselők megtárgyalták a városban a helyi autóbuszos személyszállítást ellátó Volánbusz Zrt. elmúlt évi tevékenységét bemutató előterjesztést, ez taglalta a veszteséget is. Ennek az is aktualitást ad, hogy az év végén lejár az ötéves szolgáltatói szerződés. A közgyűlés pályázatot írt ki a tömegközlekedés működtetésére a 2024. január 1. és 2028. december 31. közötti időszakra, erre eddig egy cég jelentkezett.

Az előterjesztésből kiderült, a Volánbusz Zrt. bevétele csak félig fedezi a szolgáltatás egész éves költségét. A különbözetet az önkormányzat finanszírozza, ez 15 évvel ezelőtt 125 millió forint volt, 2022-ben viszont már 741 millió forint vesztesége volt a Volánbusz Zrt.-nek a zalaegerszegi buszközlekedésen. Ebből 180 milliót már korábban kifizetett az önkormányzat a cégnek, most pedig a fennmaradt 561 millió forint utalásáról döntöttek.

A számok azt mutatják, hogy a helyi autóbuszjáratokon tavaly a bevételek az előző évhez képest 19,1 százalékkal nőttek, de még így is jelentősen alatta maradtak a koronavírus-járvány előtti időszakhoz, 2019-hez képest. Ráadásul az elmúlt évben a menetjegyek és bérletek árai nem változtak, ám közben az üzemeltetési költségek, illetve a bérek közel húsz százalékkal növekedtek.

A napirend kapcsán Balaicz Zoltán fontosnak tartotta elmondani, hogy a 26 ezer zalaegerszegi család 2022-ben már 36 ezer gépjárművet birtokolt, több ezer háztartás két, három autót használ. Emiatt is radikálisan csökkent a helyi tömegközlekedést igénybe vevők aránya. A nyugdíjasok ingyen, a diákok pedig kedvezményesen utaznak. Kedvező fejlemény viszont, hogy az új járművek beszerzésével 5 évre csökkent a helyi autóbuszflotta átlagéletkora, ami a legfiatalabbak közé tartozik a magyarországi városok sorában.