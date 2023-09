A villamosmérnök végzettségű, de jelenleg országgyűlési képviselőként dolgozó, s mellette egyetemi oktatóként is tevékenykedő Ferencz Orsolya a NagyON Kanizsa Egyesület által szervezett Polgári Esték közéleti rendezvénysorozatban volt a szintén parlamenti képviselő Cseresnyés Péter vendége. A találkozó során először értelemszerűen az űrkutatás került szóba, melynek során Ferencz Orsolya elmondta: a Magyar Űrhajós Program – angol mozaikszóval: HUNOR – keretében 247 jelentkezőből négy kiválasztott személy, három mérnök és egy orvos kezdhette meg a felkészülést egy tervezett űrutazáshoz. Mindannyian alkalmasak, nüansznyi különbség fogja eldönteni, hogy közülük végül ki léphet majd a Nemzetközi Űrállomás Fedélzetére.

Ferencz Orsolya azt is elmondta: már most is rengeteg űreszközt használ az emberiség, az űrkutatás azonban a jövő szempontjából igazán fontos, ezért minden országnak elemi érdeke, hogy abban részt vegyen. Repülőgépes hasonlattal élt: miszerint annak idején, amikor a Wright fivérek megépítették a történelem első repülőgépét, akkor a huszártisztek kézlegyintéssel vették ezt tudomásul, ma viszont szinte minden országban van repülőtér. A miniszteri biztos szerint az űrhasználat hasonló ütemben terjed majd el.

A beszélgetés második része az önkormányzatiságról szólt, Ferencz Orsolya ugyanis három cikluson keresztül volt képviselő Budapest VIII. kerületében, ahol a 2019-es választások során a Fidesz-KDNP-frakció ellenzékbe került, akárcsak Nagykanizsán. A miniszteri biztos szerint a kerület vezetése azóta egyetlen konstruktív javaslatukat sem fogadja el, de kritizálta a fővárosi közgyűlés – és Karácsony Gergely főpolgármester – döntéseit.