E program hagyományosan klasszikus és luxusjárműveket vonultat fel, s egyben verseny is, amelyre motorkerékpárokkal, 1950 előtt gyártott, valamint 1950 és 60 közötti autókkal lehetett nevezni. A végső sorrendről szakmai zsűri döntött ezúttal is, és közönségdíj is gazdára talált.

A kastélyparkban klasszikus és luxusjárműveket is láthatott a publikum

Fotó: Halász Gábor

A látogatók a hétvégén közvetlen közelről csodálhatták meg a kiállított különleges járműveket, s beszélgethettek tulajdonosaikkal, akik egy-egy motor vagy autó legendás múltjába és „titkaiba” is bevatták az érdeklődőket.

A tulajdonosokkal beszélgetve a vendégek számos érdekességet is megtudhattak egy-egy modellről

Fotó: Halász Gábor

Szombaton a motorkerékpárok, vasárnap a kocsicsodák versengtek rangos díjakért, közben pedig koncertek szórakoztatták a vendégeket, így például a szlovén Eightbomb rockabilly zenekar, a Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar és a Marching Jazz Band.