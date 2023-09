A háromnapos konferencia olyan előadásokat vonultat fel, melyek valamilyen módon hangsúlyt fektetnek a család szerepére a gyógyítás területén. Ezen belül a témák viszont szerteágazóak; szó lesz többek között a gyermekkori rosszindulatú betegségek hazai előfordulásáról, a gyermekpszichiátria jelentőségéről, arról, hogy hogyan zajlik az ápolás egy gyermekintenzív osztályon, valamint császármetszésről, művészetterápiáról, és az alapos fizikális vizsgálat jelentőségéről bizonyos betegségeknél. De olyan előadás is lesz, amely arra a kérdésre próbál választ találni, hogy meg lehet-e gyógyítani egy beteg gyermeket a családja támogatása nélkül.

A szakemberek a tervek szerint nem csupán beszámolnak munkásságukról, de egyúttal értékelik a gyermekegészségügy helyzetét, eredményeit és jövőjét.

A társaság elnöke, dr. Gárdos László elmondta, hogy az eseményre több szakterület, illetve az anyatársaság keretein belül született, de később levált és önállósodott szekciók képviselőit hívták meg.

– A gyerekgyógyászat továbbra is az egyetlen olyan szakma az orvosi szakmák közül, ahol még egészben látjuk a beteget. Még mindig, minden területet magába ölel, szemben a felnőttgyógyászat szétdarabolódásával. Ezért van az, hogy egy általános gyerekgyógyásznak mindenhez kell értenie; az ideggyógyászattól a fertőző betegségeken át a bőrgyógyászatig. De a gyerekgyógyászaton belül is vannak olyan specialisták, akik külön egy-egy területtel foglalkoznak. Ezért az elmúlt ötven, hatvan évben különböző szekciók és társaságok fejlődtek ki a gyerekgyógyászatból, amelyek külön kongresszust tartanak minden évben. Mi most ezeket a társaságokat hívtuk meg erre az eseményre; összesen tizennégy ilyen van, tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy a gyerekgyógyászat nagy családja most gyakorlatilag összejön itt, Keszthelyen ezen a hétvégén.

Az idén kilencvenkilenc éves Magyar Gyermekorvosok Társaságának legnagyobb szakmai rendezvényén az is kiderül, hogy a fókuszba helyezett családközpontú egészségügyi ellátás nem csupán mentális segítséget jelent a betegek számára. Valójában arra teremt lehetőséget, hogy a nővér, az orvos és a családtag egyszerre tudjon segíteni és részt venni a beteg gyógyításában. Ennek a szemléletnek a gyakorlatban való megvalósulásáról szól majd több előadás is a kongresszuson.

Fontos része az eseménynek az is, hogy itt adják át a társaság nívódíjait, melyek sora idén két új ösztöndíjjal is bővült a pályájuk elején lévő gyermekorvosok és a mentortanárok elismerésére.