196 évvel ezelőtt Joseph Smith megalapította a mormon egyházat.

Az "Utolsó Napok Szentjei"-nek (mormonok) első elnöke lett. 15 évesen tapasztalta először magasabb rendű lények jelenlétét, 1827.09.22-én jelent meg látomásaiban Moroni angyal, Mormon fia, aki kinyilatkoztatta neki egy egyiptomi írású feliratokkal ellátott aranytábla létezését, amely a mormonok hittételeit tartalmazza. Megalapította a mormon egyházat, amelynek tagjai számos vallás elemeiből összeálló tanításuk alapján, aszkétikus életvitellel készülnek a minden idők végén elérkező újjászületésre. Smith számos hívet gyűjtött maga köré, de különösen a többnejűség propagálásával kihívta maga ellen a puritán lakosság haragját. Nem csupán dicsőítette a poligámiát, hanem állítólag saját magának is 22 felesége és 56 gyereke volt. Közössége az egyetlen volt az amerikai társadalomban, amely indiánbarát politikát folytatott. Szerintük az indiánok az Amerikába kivándorolt zsidók leszármazottai. Amikor különböző bűncselekmények miatt kiszabott büntetését töltötte a börtönben, a felbőszült néptömeg áldozata lett. Halála után Brigham Young vette át a mormonok vezetését. A közösséget Utahba vezette és a Nagy-Sóstó partján megalapította Salt Lake City városát.



65 évvel ezelőtt megszületett Andrea Bocelli olasz tenorista.

Bocelli örökletes zöldhályoggal született, amely egyre erősebben rontotta látását. 12 éves korában egy futball-labda fejen találta, és ennek következtében teljesen megvakult. A pisai egyetemen jogtudományt tanult, majd az egyetem befejeztével egy évig ügyvédként dolgozott, mielőtt teljesen a zenének szentelte volna magát. Énekesként először Pavarotti ajánlására Zuccheróval, a híres olasz popénekessel ment európai körútra, ahol a Miserere című dalt énekelték együtt. Majd Caterina Caselli Sugar c. projektjébe szerződött le. 1994-ben a Sanremói dalfesztivál Új Javaslatok kategóriáját az Il mare calmo della sera című dallal megnyerte, majd a következő évben negyedik lett a Con te partirò című dallal, amelynek angol nyelvű változatát Time to say goodbye címen Sarah Brightman szopránnal együtt énekelte. Ezzel befutott és Európa-hírre tett szert. 1996-ban ez a szám közel hat hónapig vezette a német toplistákat. Amerikában 2000-ben turnézott, majd 2001. október 28-án, a Ground Zero fölavatásán Schubert Ave Mariáját énekelte. Bocelli több mint 70 millió példányban adta el lemezeit, ezzel az úgynevezett pop-opera legsikeresebb előadójává vált.

37 évvel ezelőtt halt meg Asbóth József teniszező.

Asbóth legnagyobb sikerét Párizsban, a Roland Garroson a nem hivatalos salakpályás világbajnokság egyéni számának megnyerésével érte el 1947-ben, és ugyanott Körmöczy Zsuzsával a vegyespárosban harmadik helyezett lett. 1948-ban Wimbledonban férfi egyesben 3. lett. Férfi egyesben 13, férfi párosban 10 és vegyes párosban 5 magyar bajnoki címet szerzett. 1958-tól külföldön edzősködött, majd Münchenben élt és dolgozott haláláig.