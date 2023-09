85 évvel ezelőtt megszületett Ben E. King amerikai jazz és soul énekes.

Eredeti neve: Benjamin Earl Nelson.

A Stand By Me címűm örökzöld dala listavezető volt világszerte, a múlt évszázad legnagyobb dalainak listáján a 25. helyet foglalja el Számos feldolgozása született, többek között a Beatles, John Lennon, Tina Turner, a Platters és Arthur Brown is énekelte.

Az észak-karolinai Hendersonból gyerekként került New Yorkba, ahol templomi gyermekkórusban énekelt. Utcai zenész volt, majd főiskolai diáktársaival zenekart alapított. Az ötvenes években rendkívül sikeres Moongloowsszal, majd a Five Crownsszal folytatta – ez utóbbi csapat Drifters néven vált világhírűvé.

Ben E. King

Korai sikere a Save The Last Dance for Me, a Spanish Harlem, a There Goes My Baby, az I Who Have Nothing, a Dance With Me. Az 1967-ben született What’s Soul című dalát műfajának legjobbjai között emlegették a szakírók, bár listás siker nem lett belőle. Nagy siker lett a 70-es években a Supernatural Thing cím dal, majd a 80-as években a Stand By Me ismét a listákra került, miután filmbetétdalként használták.

A válogatásokkal együtt több mint hetven albuma jelent meg. Szinte élete végéig turnézott.

31 évvel ezelőtt meghalt Árkus József újságíró, szerkesztő, humorista.

1959-ben az Egyetemi Lapok főszerkesztője volt, 1965-66 között a Magyar Rádió rovatvezetőjeként tevékenykedett. Ezt követően, egy évtizeden át a Népszabadság rovatvezető-helyetteseként dolgozott: "Egyhét" címmel 20 esztendeig jelentek meg százezreket szórakoztató jegyzetei a lapban. 1976-tól a Ludas Matyi, 1990 tavaszától pedig az Új Ludas című független szatirikus hetilap főszerkesztői tisztét töltötte be. Milliók tetszése kísérte az általa szerkesztett és vezetett tv-műsort: a Parabolát. 1985-től tagja volt a Mikroszkóp Színpad társulatának is. Több művét is bemutatták, számos könyve is megjelent. Konferansziéként is feledhetetlen emlékeket hagyott maga után.

Árkus József

236 évvel ezelőtt megszületett az amerikai alkotmány.

Az amerikai Alkotmányozó Konvenció 1787. május 25 - szeptember 17. között teljesen új alkotmányt készített, amelyet azután szeptember 28-án nyújtottak be ratifikálásra. A ma is érvényben lévő legrégibb írott alaptörvény hivatalosan 1788. június 21-én lépett életbe, miután 9 állam már ratifikálta. Az Angliától elszakadt 12 volt észak - amerikai gyarmat konföderációját kimondó törvény a világ akkori leghaladóbb intézményrendszerét hozta létre. Széles körű jogokat biztosított az Unió tagállamainak, így akadályozva meg a túlzott központosító törekvéseket, a személyi hatalommal való visszaélést. Ennek alapján jött létre és szilárdult meg - George Washington elnöksége idején- az új kormányzati rendszer az erős végrehajtó hatalommal, a kétkamarás kongreszszussal és a nemzeti szintű bírói hatalommal.