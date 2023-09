Az egerszegi törvényszék közlése szerint 2022. január 8-án hajnalban a két férfi ittas állapotban Pusztaedericsen a kocsmában töltötte idejét, amikor ismeretlenekből álló társaság toppant be és felajánlottak nekik ingyen egy őzet, amit gépjárművel a Pusztaedericsre vezető úton ütöttek el. A vadásztársaság tulajdonát képező, 63 ezer forint értékű elpusztult állatot a két férfi elfogadta. Ez után a falubeli férfi lakásához vitték szerzeményüket, kizsigerelték, megnyúzták, a húsát pedig használaton kívüli személyautóban rejtették el. A páros még ugyanazon a napon szarvashúshoz is jutott, ugyanis a település egy lakatlan házához mentek, amit a pécsi férfi meg akart vásárolni. Odafelé menet észrevettek az út szélén két elütött, szintén a vadásztársaság tulajdonát képező szarvas tetemét is. Ezeket behúzták az üres ingatlan melléképületébe, majd megkezdték a feldolgozásukat. A két elütött szarvas ellopásával a vadásztársaságnak további 242 ezer forint kárt okoztak.

A Zalaegerszegi Járásbíróság a történteket elismerő, a bűnösségüket beismerő és a tárgyaláshoz való jogukról lemondó férfiakat bűnösnek mondta ki pénzmosásban és lopásban. Az előbbi esetben azért mert, pénzmosást követ el az is, aki a más által elkövetett büntetendő cselekményből származó vagyont _ jelen esetben az elütött őzet _ megszerzi, felette rendelkezési jogosultságot szerez. A bíróság mindkettőjüket 10 hónap börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette.

Az ítéletet a vádlottak és védőik elfogadták, míg az ügyész 3 napot tartott fenn a fellebbezés megfontolására.