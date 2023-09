- Többéves előkészítő munkának köszönhető, hogy a baleset helyszínére vért is szállíthat a hét légimentő helikopter az ország egész területén. Ez egyedülálló és különleges a helyszíni sürgősségi betegellátásban. Először a budaörsi mentőhelikopter szállított vért, gyűjtött tapasztalatokat, majd a többi bázis is alkalmassá vált erre – jegyezte meg Kis Ádám légimentő paramedikus, a Sármelléki Légimentő Bázis vezetője, aki személyesen is részt vesz a szombati figyelemfelkeltő, segítő akcióban. - Sikeresek voltak a korábbi akciók, tavalyelőtt 481-en adtak vért ezen az egy napon, s ami nagyon fontos, 73 új véradót köszönthettünk közöttük. Tavaly ugyancsak a félezret közelítette az önkéntes segítők száma. Tudni kell, hogy mi a 0 Rh-negatív vérkészítményt kapjuk a vérellátó szolgálattól, ez mindenkinek adható. Nekünk a helyszínen nem kell vércsoportot meghatározni, hanem szükség esetén, súlyos sérülésnél azonnal használhatjuk azt egyéb, véralvadást segítő gyógyszerkészítményekkel együtt. Az elmúlt két-három évben számos esetben mentettünk így emberéletet, természetesen a sármelléki bázishoz tartozó területen is több alkalommal.

Kis Ádám hozzátette, a véradás alatt megtekinthetik a mentőhelikoptert, s személyesen találkozhatnak a légimentőkkel. Az újraélesztéshez szükséges tudnivalókat ugyancsak elsajátíthatják a résztvevők. A nap különlegessége, hogy a helikopter a véradás helyszínéről biztosítja az aznapi ügyeletet, ha szükséges, onnan riasztják őket. Ezen a napon Keszthelyen kívül Szekszárdon, Budaörsön, Szentesen, Debrecenben, Miskolcon és Balatonfüreden találkozhatnak az akció keretében a légimentőkkel.