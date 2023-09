Végh Andor elárulta: nemzetiségi összetétel szerint változásokat tapasztaltak a vendégek körében. Zalakarost eddig háromnegyed részben magyar vendégek látogatták most, ez, ha kismértékben is, de változott. Az elmaradó hazai turisták helyett érkeztek szlovák, cseh, lengyel, horvát és szlovén látogatók is. Utóbbi két nemzet tagjai még csak egy-egy éjszakát töltenek a fürdővárosban, viszont a szlovákok megjelenése érezhető, s különösen szívet melengető, hogy a felvidéki magyarok lakta részekről is sokan érkeznek. Most a szállásadók jelzése alapján az előre foglalt vendégéjszakák azt mutatják: szép ősz és tél vár a fürdővárosra.