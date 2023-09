A vendégeket Büki Pálné a klub vezetője köszöntötte. Beszédében elmondta: minden évben igyekeznek különleges és rendkívüli programokkal előállni. Tavaly a nagy női elődeikre emlékeztek, az idén egy közös ötletből született a kanizsai mestereket bemutató sorozatot indítanak útjára.

- Sokak mesterként általában a kézművesekre gondolnak, de a Hölgyklub sorozatában bizonyos szakmák, hivatások képviselőit mutatjuk be, akik ekként végzik a munkájukat - fogalmazott Büki Pálné. - Elképzelhető, hogy némelyikük nevét ismerik, azonban a tevékenységüket már annál kevesebben. Ezért úgy döntöttek, hogy néhányakat vendégül látnak és bemutatnak az érdeklődőknek. A fél éves terv már megvan, elsőként Wilheim Dávid fagylaltmestert ismerhették meg a vendégek. Ez egyfajta interaktív alkalom, vagyis a jelenlévők kérdezhetnek és érdekességeket tudhatnak meg az adott szakma képviselőjéről. Rajta kívül november 8-án (szerda) 17 órától a kaszinóban Szécsényiné Kápolnás Edina és Vizeli Dezső, mint a tánc mesterei mutatkoznak be. Majd december 5-én (kedd) 16 órakor a Horváth Gábor tanár, világjáró tart előadást, jövőre január 10-én (szerda) 16 órakor Vámos Béla zenetanár mutatkozik be.

Wilheim Dávid örült a megkeresésnek. Kiemelte: az idén tejcsokoládés mogyoró kávés krémmel és házi ropogóssal, és fekete noah szőlő fagylaltjaival két ezüstérmet szerzett a Magyar Cukrász Ipartestület 25. Az Év Fagylaltja versenyén. A Da Crema üzlet vezetője és tulajdonosa a hölgyek előtt beszélt arról, hogy miképp indult el az útján és milyen kihívások tartják lázban.