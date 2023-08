Tölgyfából faragott szoborpaddal, egyben szelfiponttal gazdagodott a község a napokban. Horváth Ottó helyi csont-, tojás-, és fafaragó az alkotója a nem szokványos szelfi-szoborpadnak, melynek a közepén elhelyezett tábla mindkét oldalába belefaragta a Zalabaksa feliratot, illetve a település címere is díszíti a fa rozettát. A településen a zajos gépjárműforgalomtól távolabb eső zöld környezetben felállított alkotásnál meg lehet pihenni, de készíthetnek szelfit is az arra járók, és akár a pad mindkét oldalán megörökíthetik a felirat mellett, hogy a faluban jártak. A szelfipadot a buszfordulótól a templom felé átvezető gyaloghídnál helyezték el, de a településen átvezető 86-os számú főútról is látható.