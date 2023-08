Mint fogalmazott, összesen 14 napirendi pontot tárgyalt a testület, „korrekt szakmai hozzászólásokkal”.

Önálló intézményként működik a Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termék Piac

A fontosabb döntéseket részletezve kiemelte: 2022-ben készült el 718 millió forintos beruházással a Vásárcsarnok mellett a Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termék Piac. Az intézmény hamar népszerű lett és számos közkedvelt programot szervez, így az elmúlt egy év tapasztalata alapján a közgyűlés döntése értelmében külön intézményként fog működni. Ehhez kapcsolódóan módosítani kellett a vásárokról és piacokról szóló rendeletet is, hiszen így a Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termék Piac feladata lesz a saját területén szervezett elárusítások, programok, kézműves vásárok lebonyolítása. Földszintjén a kis boltokat már bérbe vették és a Portéka is működik, most pedig pályázatot írtak ki a bisztró üzemeltetésére, a bérleti díj havi bruttó 200 ezer forint, a pályázat augusztus 28-án, hétfőn jelenik meg, a bérleti szerződést október 18-ig kötnék meg.

Ingyenes parkolás a munkálatok idejére

– Az Ady utcában új, nagy átmérőjű csapadékcsatorna épül, felújítják a szennyvízcsatornát és a gázbekötéseket is, a közművek modernizációját pedig teljes pályás aszfaltozás követi. Mindez forgalomkorlátozással jár, az ott lakók és üzlettulajdonosok számára nehéz a parkolás, ezért a munkálatok idejére az érintett területen ingyenessé tettük a parkolást – folytatta Balaicz Zoltán. –

Ugyanakkor a Mártírok útja 61. szám alatti ingatlan az ott lakók kifejezett kérésére bekerül a fizető parkolói övezetbe, mert a lakók már nem tudtak a saját házuk környékén az ingyenesen parkoló személyek miatt megállni.

A településszerkezeti tervről

A közgyűlés tárgyalta a város településszerkezeti tervét és az építési szabályzatot is, amely az alábbi helyszíneket érintette:

Pózva (a logisztikai központ és konténerterminál építkezéshez kapcsolódóan)

Bozsok (telekszabályozás)

Petőfi-Kosztolányi-Hunyadi utcai tömbbelső

Déli átkötő út

Pályázatot írtak ki a tömegközlekedés működtetésére

Nyílt, európai uniós pályáztatás után 2019. január 1-től 2023. december 31-ig az állami tulajdonú, országos hatókörű Volánbusz Zrt. működtette Zalaegerszegen a helyi buszközlekedést (akárcsak az elmúlt évtizedekben, és ahogy számos más városban is). A szerződés hamarosan lejár, így a közgyűlés pályázatot írt ki a tömegközlekedés működtetésére a 2024. január 1. és 2028. december 31. közötti időszakra, közölte Balaicz Zoltán.

A páterdombi sportpálya hasznosításáról

Szólt arról is, hogy a páterdombi városrészben található a MOL régóta használaton kívüli,

22.915 négyzetméter nagyságú sportpályája, melyet 2007-ben kapott meg az önkormányzat. Ebből még korábban bérbe vett egy 2.571 négyzetméteres területet a Zalaegerszegi Sport és Vadászíjász Egyesület, amely rendbe rakta, karban tartja és íjász edzőpályát, valamint versenyhelyszínt alakított ki ott. Most újabb, 1.277 négyzetméteres terület bérletére jelentkezett a Zalai Spártaiak Egyesülete, a közgyűlés bérbe adta számukra az ingatlant.

Víziközmű-felújítás városszerte

Idén részben az uniós KEHOP, részben az állami Modern városok program keretéből több mint 1,9 milliárd forint értékű víziközmű-felújítás valósul meg Zalaegerszegen, fogalmazott a polgármester. A döntés által most érintett projektek:

a Kosztolányi utca szennyvízvezeték-rekonstrukciója

az Ady utcai szennyvízvezeték-bekötések és aknarekonstrukciók

a páterdombi városrészben új víztorony, új nyomásfokozó övezet kialakítása

a Mikes utcai ivóvízvezeték-rekonstrukció.

További döntések

Módosult a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék alapító okirata, hiszen korábban feladatellátási szerződést kötött a város Bak és Söjtör önkormányzatával, melyet ezen a dokumentumon is át kellett vezetni.

– Harmadik alkalommal írtuk ki az V. számú iskolafogászati körzet ellátására a pályázatot. Az első és a másik alkalommal nem volt olyan fogorvos, aki pályázatot adott volna be, a betöltésig helyettesítő fogorvos látja el a feladatokat – közölte Balaicz Zoltán.

Újabb, eddig csak helyrajzi számmal rendelkező közterületekkel bővült a város, így Páterdombon van már Vadász utca, Zalabesenyőben pedig Alsó-Rózsadombi utca.

A következő közgyűlés szeptember 14-én lesz, tájékoztatott Balaicz Zoltán.