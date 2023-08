- Megmozdult a környék az áradás hírére, civilek, szakemberek, megannyi önkéntes tűzoltó egyesület érkezett a vármegye több pontjáról - mesélte. - Sőt még Nagykanizsáról is érkezett egy édesanya a kisfiával, de egy vándortábor középiskolás fiataljai is jöttek és amíg kellett rakták a zsákokat mintegy másfél kilométeres szakaszon, ahol nem elég magas a gát. Volt olyan rész, ahol fél méterrel a zsákok előtt állt meg a víz. Tizenötezer zsákot hozott a vízügy, annak több mint 90 százalékába 80 tonna homok került. A Murával együtt élünk, de olykor megállíthatatlan, s ilyenkor védjük az értékeinket. Például a Dél-zalai Vízmű csápos kútjait, vagyis az ivóvíz készletet, hiszen sokáig félő volt, hogy átbukik a víz, de végül szerencsére ez elmaradt.

Havasi Viktória Tótszerdahely polgármestere szintén egész hétvégén figyelte a Mura folyó mozgását, s azonnal reagáltak, ahogy szinte óráról órára emelkedett a víz. Vasárnap elkezdődött a munka, mely hétfőn is folyamatos, a civil segítők töltik a zsákokat és a vízügy, valamint további önkéntesek magasítják a gátat. A településen keresztülfolyik a Borsfa patak, aminek az lenne a szerepe, hogy elvezesse az árhullámot, ám most alaposan megemelkedett és lakóházakat is fenyeget.

- Vég nélkül sorolhatnám milyen sokan segítenek folyamatosan, a közösségi összefogás szép példája, hogy ennyien fontosnak érezték a segítségnyújtást - tette hozzá a Havasi Viktória.