És jöjjön a lényeg… A gólyák rovarokkal és kétéltűekkel, olykor kisebb halakkal táplálkoznak, amelyek fellelhetők hazánkban márciustól szeptemberig. Ám, ahogy beköszönt a hidegebb időszak, a rovarok eltűnnek, a kétéltűek visszahúzódnak, elbújnak, a tavak pedig befagynak elválasztva a gólyákat a víz alatti élővilágtól. Ezért szükséges, hogy elrepüljenek melegebb éghajlatra.

Jogosan merül mondhatjuk, hogy „ez tél?! bezzeg az én időmben térdig érő hó volt”, de erre később visszatérünk. Előbb nézzük az alap felállást, hogy elköltöznek Afrikába.

Fotó: Fehér Márk

Na de miért jönnek vissza, ha annyira jó ott?

Afrikában valóban kedvező a klíma számukra és tápanyagot is találnak, viszont hatalmas a versengés az eleségért, s míg itthon előkelő helyet foglalnak el a ranglétrán, addig Afrikában lecsúsznak az aljára. Éppen ezért jobbnak látják, hogy amikor melegebbre fordul az idő Európában, visszatérjenek Magyarországra. Itt megfelelő mennyiségű eleség áll rendelkezésükre és fiókáikat is bőségesen tudják táplálni.

Na de térjünk vissza arra, hogy itthon nem is olyan hidegek a telek, „a Balaton évek óta már be sem fagyott, szúnyog meg annyi van, mint a fene ősszel is, hát miért mennek el?”

Igen, ezt ők is kezdik tapasztalni. Éppen ezért húzódik el egyre jobban a költözésük, sőt elkezdtek kísérletezni, ugyanis a költözésük sok kockázattal jár. Oké, légvonalban mennek, de így is közel 9000 km-t tesznek meg. Sokan autóval mennek annyit egy évben, ők meg a szárnyukat verdesve. Sok madár nem bírja ezt a távot és „kihullik”. A madármegfigyelők azt tapasztalják, hogy a gólyák elkezdtek kísérletezni. Évről évre, egyre több gólya marad itthon, hiszen enyhébbek a telek és talán kevésbé kockázatos már az, hogy nem találnak itthon eleséget, mint az, hogy több ezer kilométert repülve Afrikában küzdjenek meg sokkal erősebb állatokkal az eleségért. Akik itthon maradtak tavasszal átadják tapasztalataikat a haza érkezőknek és ha ezt meg tudják tenni, akkor láthatóan nagy esélyük van a túlélésre itthon is. Ki tudja… Egyszer megérhetjük azt is, hogy nem költöznek el a gólyák?!

Egyelőre erről szó sincs, a nagytöbbség továbbra is váltogatja az élőhelyét Afrika és Magyarország között, hiába enyhébbek a teleink valószínűleg az elkövetkezendő években még minden augusztusban a költöző madarak többsége retúrjegyet vált Afrikába, harcolva a túlélésért.