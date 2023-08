- A családi nyaralások jórészt befejeződtek, hiszen e hétvégén mindenütt megtartják az évnyitó ünnepségeket és szeptember 1-jén kezdődik az iskola - mondta Vigh László. - A szomszéd Dióskálhoz tartozó Ungi-hegynek egyébként is különleges varázsa van, hiszen itt a gyerekek a szabadban, a település zajától távol, szabadon játszhattak. Ez egyfajta közösségkovácsoló rendezvény, ahol a tanárok, az óvónők és a szülők is felhőtlen körülmények között eltölthettek egy kellemes napot. A felsőrajki asszonyok a kivételes alkalomra süteményeket készítettek, de finom sült virsli, szalonna és lángos is várta az érkezőket.

Hozzátette: a hagyárosböröndi polgármester, Varga Katalin kutyás bemutatót tartott a fiatalok legnagyobb örömére.

Ezután pedig Vigh László 50 lóerős, 35 mázsás traktorját próbálta elhúzni a jelenlévő mintegy 100 gyermek. Nyilvánvalóan nem jártak sikerrel, de mindannyian nagyon jól szórakoztak közben.