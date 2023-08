Lótenyésztőképzés indul a Georgikonon

A legújabb trendek és ismeretek követése a diplomával rendelkezők számára is rendkívüli előnyt jelent a munkaerőpiacon, éppen ezért hirdet szakirányú továbbképzéseket a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem – a keszthelyi Georgikon campuson is. A MATE arról tájékoztatott, a gazdag kínálatból az élelmiszeripari digitalizációs szakmérnök, szaktanácsadó, a hivatásos lótenyésztő szakmérnök, valamint a levegőtisztaság-védelmi továbbképzéseket idén hirdeti meg először az egyetem. A budapesti élelmiszeripari digitalizációs szakmérnök, szaktanácsadó továbbképzés célja, hogy olyan szakembereket készítsenek fel, akik ipari méréstechnikai, automatizálási, komplex adatelemzési és adatbányászati, valamint döntéselőkészítési ismereteik birtokában hatékonyan tudják felügyelni, ellenőrizni és fejleszteni a biztonságos és kiváló minőségű, az emberi táplálkozásra minden tekintetben alkalmas élelmiszer előállításának folyamatát és forgalmazását. A keszthelyi hivatásos lótenyésztő szakirányú továbbképzésre elsősorban olyan jelentkezőket várnak, akik nyitottak a lovakkal, lótenyésztéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint a választott tudományterületen lévő újdonságok, modern módszerek befogadására, fogalmazott az agráregyetem kommünikéje. A három félév elvégzése után a hallgatók új ismereteiket a lovassportban is alkalmazni tudják.

Elkezdődik a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény klimatizálása

Hamarosan megkezdődik a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény (NESZI) klimatizálása, a beruházás keretében 8 darab nagyteljesítményű klímaberendezést telepítenek a szakemberek. A fejlesztés részleteiről a minap adott tájékoztatást Balogh László polgármester. Mint azt elmondta: a NESZI Teleki utcai épülete eddig nem rendelkezett klímaberendezésekkel. Az épület lapos tetős, vasbeton szerkezetű, a nyári időszakban a folyamatos szellőztetés ellenére is gyorsan átmelegedett. A 71 lakó 70 százaléka mozgásában korlátozott, fekvő beteg, folytatta a polgármester, aki hozzátette: a nyári időszakban az intézmény lakóit és a dolgozókat is nagyon megviseli a nagy meleg, ami alkalmanként veszélyezteti is a bentlakók egészségi állapotát. A klímaberendezések a földszinti és emeleti folyosók, továbbá 2 darab irodahelyiség hűtését látják majd el, ugyanis az ápoltak otthonául szolgáló szobák egyenkénti klimatizálására nincs lehetőség, a hideg levegő közvetlenül nem engedhető rá az idős lakókra. Folyamatban van az épület napelemes rendszerének kialakítása, megtörtént a kivitelezői szerződés megkötése és a munkaterület átadása. A napelemes rendszer beüzemelése várhatóan augusztus végéig megtörténik. A rendszer beüzemelésével a klímaberendezések áramfogyasztása kompenzálható.

Szennyvízcsatorna rekonstrukciója a Dr. Jancsó Benedek utcában

Megújult a szennyvíz hálózata és az út burkolata is Zalaegerszegen, a Dr. Jancsó Benedek utcában, a beruházásról a helyszínen tartottak tájékoztatót. Mint Németh Gábor, a településrész önkormányzati képviselője felidézte, az önkormányzat a Környezeti és energiahatékonysági operatív programban (KEHOP) nyert 70 százalékos támogatást a víziközművek felújításának költségeire. Ennek eredményeként a városban 28 helyszínen kezdődhettek el a munkálatok. Ezek a egyike a külső kórházhoz vezető utca. Korábban, még 2019-ben megújultak a víziközművek a Pózva utca teljes hosszában és a Vasút utca egy részében. Ezt követően 2022 novemberében láttak hozzá a szennyvízcsatorna felújításnak a Dr. Jancsó Benedek utcában. Itt a bruttó 56 millió forintos beruházás eredményeként közel négyszáz méteren kicserélték a csatorna 20 évnél régebben lefektetett azbesztcement, illetve beton csöveit. A csatorna kiváltását a rossz állapota mellett indokolta az is, hogy a régi nyomvonala magánterületeket is érintett. Az új, PVC-csövekből összeállított csatorna vízszállító kapacitása jóval kedvezőbb a korábbinál. A rekonstrukció tavaly novemberben kezdődött, a műszaki átadást július végén tartották meg. A közmű építését követően az útburkolatot is a félpályán helyreállították.

Nehéz kiadó vagy eladó garázst találni Zalaegerszegen

Szó szerint varázslat kellene ahhoz, hogy Zalaegerszegen – de egyáltalán a nagyvárosokban – azonnal találjunk eladó vagy kiadó garázst. A kereslet bizony nagy, a kínálat ennél sokkal kisebb, s ez a piaci helyzet nem fog változni az elkövetkezendő években sem. Aki nem elégszik meg azzal, hogy éjszakánként a szabadban hagyja autóját, annak bizony mélyen a zsebébe kell nyúlnia vagy szemfülesként azonnal lecsapni egy-egy eladó-kiadó garázsra. Részben befektetési, részben saját célú felhasználásra szeretnének vásárolni gépkocsitárolót. Nagyon szűk ez a piac, tájékoztatott Juhász Judit, a GDN Ingatlanhálózat Zala ingatlaniroda tulajdonosa, aki közel tíz éve dolgozik ebben a szakmában. A befektetési célú garázsvásárlás azért éri meg, mert kevesebb pénzt kell költeni, mint egy bérbeadásra szánt lakás esetében. Másrészt nem kell attól tartani, hogy lelakják vagy tönkreteszik azt. Nagy mértékben emelkedtek az utóbbi években az árak. Egy belvárosi garázs 7 millió forinttól indul és akár 15 millió forintért is gazdát cserélhet. A landorhegyi és a kertvárosi részben, illetve a peremkerületekben 5-6 millió forint az irányár. A bérbeadási árak aránya is hasonló mértékű, mondta a szakember. Míg a Kertvárosban vagy a Landorhegyen átlagosan 25 ezer forintért bérelhetünk zárt kocsibeállót, addig a frekventált helyeken 5-10-15 ezer forinttal többe kerül. Természetesen mindenki azt szeretné, ha a lakóhelyéhez minél közelebb lenne az ingatlan, ezért 2-300 méternél messzebb már nem keresnek garázst. Juhász Judit még elmondta, országos tendencia, hogy mindenhol emelkednek a garázsárak.