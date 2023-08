Szombaton rendezi meg a Zalalövőhöz tartozó felsősötétmajori pályán a Zalalövő és Környéke Lovassport Egyesület a Radányiné Lebics Mária és Lebics István CAN C Kettesfogathajtó Emlékversenyt. A program 8.30 órakor kezdődik a pályamutatóval, az ünnepélyes megnyitót 10.30-kor tartják. Maga a verseny 10.45 órakor kezdődik a kétfordulós akadályhajtással, majd várhatóan 16.015 órától vadászhajtást is rendeznek a településen. A két verseny között Sasvári Sándor Jászai Mari-, eMeRTon- és Príma-díjas színművész, valamint Sasvári Léna énekes mutat be közös műsort. A verseny apropóján több megemlékezést is tartanak, pénteken 18.30 órakor Zalalövő zalamindszenti városrészének temetőben a 30 évvel ezelőtt indult fogathajtó versenyek alapítója, Devecz László emléke előtt róják le tiszteletüket, míg szombaton 9.45-kor a versenyen részt vevők a helyi egyesület néhai tagja, az országos bajnoki címet is szerzett Lebics István sírjához vonulnak fel.