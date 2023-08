Zalai borcégér

Szerdán kezdődött és vasárnapig tart a 31. Zalai borcégér – Keszthelyi borünnep programsorozata, a kulináris élvezetek mellett színes kultúrkínálattal. A színpadi programok sorában – mások mellett – pénteken az Eurodance Táncszínház és a Zsödi duó, szombaton a Hétköznapi Hősök és a Flora and the Blues 4 You, vasárnap pedig a BB Jazzy pop duó, valamint a Candymen duó lép fel a Balaton-parti színpadon.

Fűre lépni szabad!

Ökofesztivált rendeznek augusztus 3. és 6. között Hévíz egregyi városrészében, a múzeum előtti parkban, ahol természetközeli programok, workshopok, kézművesek, filmek, zenészek, gyerekprogramok, kreatív foglalkozások és LelkiFröccs-beszélgetések is várják a vendégeket. Fellép az Igricek, Hajdu Klára és Szakonyi Milán, a Brumi Bandi Band, Ivett és a JB Jazz, a Vagabond Trio, Gercsó Krisztián és Hrutka Róbert pedig zenés irodalmi esttel és dedikálással várja a közönséget szombaton.

Kertmozi

Ezen a nyáron kertmozival is várja vendégeit a keszthelyi Festetics Kastélymúzeum. Pénteken 20:30-tól a Csinibaba című magyar sikerfilmet vetítik.

Halászok emlékezete

Ezen a hétvégén 31. alkalommal rendezik meg Vonyarcvashegyen a 40 halász emléknapokat. Pénteken 11 órától a Szörnyek és sellők című meseelőadás várja a közönséget a Lidó strandon, ahol szombaton 15 órakor kezdődik a hagyományos hálóhúzás, amit vízizene, színházi előadás, majd 22 órától beach parti követ DJ Doriánnal.

Nyári tárlat

Folytatódik a Györöki Nyári Tárlat-sorozat Balatongyörökön, a Bertha Bulcsu Művelődési Házban. Szombaton 18 órakor Makó Judit grafikus- és festőművész kiállítása nyílik.

Zenés est

Élőzenés est a Dream Beach-en címmel a Flóra and the Blues 4 You lép fel pénteken 19:30-tól Gyenesdiáson, a Diási Játékstrandon.

Ízes Göcsej

Zalaszentgyörgyön szombaton második alkalommal rendezik meg az Ízes Göcsej folkpikniket. A sportpályánál 9 órakor kezdődik a főzőverseny. Fél 12-től veszik kezdetüket a programok: termelői és kézműves vásár, Buday Mihály festőművész kiállítása, kézműves foglalkozás a gyermekek és felnőttek számára, göcseji étkek kóstolója, népi fajátékok kipróbálása. A tájházban bemutatják a két világháború közötti korszak lakberendezését, használati tárgyait, a község történelmét. A színpadon, a rendezvénysátorban táncos, zenés műsorszámok szórakoztatják a közönséget.

Búcsú Nagylengyelben

Nagylengyelben vasárnap Domonkos-napi búcsút tartanak, a mise a Szent Domonkos-templomban 10:30-kor kezdődik. Ez után vendéglátás lesz a templomkertben. Faddi tükör és kávés gyertya, valamint A göcseji falvak építészete egykor és most címmel kiállítások nyílnak a Kis Göcsej Kincsesházban 15 órakor. Délután kosaras hinta, népi fajátékok, ugrálóvár, valamint kézműves portékák sokasága várja az érdeklődőket a faluház mögötti területen.

A holokauszt áldozatainak emlékére

Galambokon a roma nemzetiségi önkormányzat szervezésében pénteken 11 órakor a hivatal előtti téren a holokauszt 79. évfordulójára emlékeznek. Az emlékező beszédeket követően a résztvevők megkoszorúzzák az emlékművet és gyertyát gyújtanak.

Rockenbauer Pál teljesítménytúra

Nagykanizsán a Mező-gimnáziumtól szombaton 6 órakor tömeges rajttal indulnak a Rockenbauer Pál teljesítménytúrák. A gyaloglásra előzetesen lehetett nevezni. A leghosszabb táv 130 kilométer lesz, melynek az útvonala a gimnáziumtól indulva Homokkomárom, Oltárc (vadászház), Börzönce szőlőhegy, Hahót, Söjtör, Pusztaszentlászló, Pusztaederics, Rádiháza, Szentpéterfölde, Torhai forrás, Bázakerettye, Budafa, Kistolmács, Valkonya, Nagykanizsa. Ezenkívül még 70 és 40 kilométeres távokkal várja a gyaloglókat a szervező Kul-Túra Egyesület.

Koncert a Móricz művelődési házban

Nagykanizsán a Móricz Zsigmond Művelődési Ház hangulatos udvarán a The Colibris zenekar lép fel szombaton 19 órakor. Az együttes a rock & roll, a country és a surf műfajától kezdve sok más hatásból merítve alakította ki repertoárját. Zeneileg céljuk a vintage hangzás és hangszerelés ötvözése modern popmegoldásokkal és melankolikus dallamokkal.

Művésztábor Tótszentmártonban

Tótszentmártonban a Kálmán hegyen a Tótszentmártoni Fafaragó Egyesület szombaton 9 órától nemzetközi művésztábort rendez. Az eseményre minden művészetpártolót vár az egyesület elnöke, Radnai István.

Szent László-nap és falunap Iharosban

Iharosban a Kastélyparban és a sportpályán szombaton 9.45 órakor megnyitóval és díjátadással kezdődnek a XXIV. Szent László-nap programjai. Lesz még íjászverseny, harci bemutató, kulturális és zenei műsorok váltják egymást a színpadon. A közönség megismerhet egy mestersolymászt, majd 21 órától a Decsi fivérek koncertje zárja a napot. Vasárnap pedig már a falunap várja a látogatókat, a rendezvényen kulturális és könnyűzenei kavalkádból sem lesz hiány.

Remény

Reszneken augusztus 4-én 18 órakor mutatja be a közönségnek új, Remény című könyvét Pete Polgár Máté rédicsi plébános.

Szapáry-nap

Szombaton tartják Szécsiszigeten a Szapáry-napot. A várható eső miatt a gyermekprogramok (csillámtetoválás, agyagozás) és az egészségsátor a kastély magtártermében várja az érdeklődőket. A 17 órától kezdődő koncertek és a bál is itt kap helyet. A főzőverseny 11 órakor kezdődik, a kastély belső udvarán készíthetik el étkeiket a nevező társaságok.

Szentmisék

A kerkateskándi hegyen a Krisztus Urunk Színeváltozása kápolnában szombaton 11 órakor tartanak ünnepi szentmisét. Tormaföldén vasárnap a Szent János-hegyen 11.30 órakor a kőkeresztnél koncelebrációs szentmisét tart Végi Csaba esperes és Németh Csaba pákai plébános.

Fogathajtó verseny

Vasárnap Lentiben tartják a zalai fogathajtó verseny helyi fordulóját a Konkoly Lovardában. Az megnyitó (10.45) után kezdődik a fogathajtók versenye. Napközben ingyenes lovaglás, kézműves játszóház és gyerekprogramok is várják az érdeklődőket.

Falunap Szijártóházán

Vasárnap falunapot tartanak Szijártóházán. 11 órakor indul a bográcsozás, amihez az önkormányzat biztosít alapanyagokat. Szentmise 11.30-kor lesz a faluházban, a kulturális műsor a 15 órai megnyitó után indul, Fiedler Sándorné mutatja be könyveit, fellépnek a lenti Kolping TFK tagjai, a Radamosi Harangvirág Népdalkör, lesz hastáncbemutató és más szórakoztató és zenés műsor.

Búcsú a tájháznál

Pákán vasárnap a dömeföldi tájháznál búcsút tartanak. Szentmise lesz 16 órakor, majd a kulturális műsorban fellép a Trilla Kamarakórus, a teskándi színjátszók, a Gutorföldi Nóta- és Dalkör.

Falunap Kerkafalván

Kerkafalván vasárnap lesz falunap. A főzőverseny 10 órakor indul, az eredményhirdetést 15.40-kor tartják. 15 órakor lesz az ünnepélyes megnyitó, majd zenés, szórakoztató műsor várja a látogatókat, fellép a Csesztregi pávakör, Miholicsné Virág Valéria, operett slágereket énekel Jurina Beáta és Szilinyi Arnold, majd Tóth Tünde lép színpadra retróslágerekkel.

Falunap Tófejen

Tófejen, a kultúrpajtában pénteken zenés programokkal kezdődik a falunapi programsorozat. 21 órától az Alfa Vegas, 22.30-tól Bárány Attila, éjjel fél kettőtől pedig Newik szórakoztatja a közönséget. Szombaton 14 órakor a sportpályán ünnepélyes zászlófelvonással, köszöntőkkel és szentmisével indul a programok sora. Ezt kulturális bemutatók követik, melynek közreműködői a Tófeji Örökmozgó Gyerekek, a Kerka táncegyüttes, Dávid, az Eleven Dance Group, a Fanatic Jump csoport, a Szivárvány Dalkör, Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita, Ditta, Kozsó és az Ámokfutók, valamint a D.J. Szatmári feat. Szakos Andi projekt. Zárásként 22 órakor tűzijáték várja még az érdeklődőket.

Falunap Zalacsében

Zalacsében háromnapos falunapot tartanak, amely augusztus 4-én 17.30-kor a Csébi futammal indul a Kossuth utcában. A versenyen különleges, saját készítésű járművekkel vesznek részt a jelentkezők. Szombaton 16 órakor a sportpályán tartják a megnyitót, az újszülöttek, a 18 éves helyi lakosok és az újonnan beköltözők köszöntését, valamint itt kerül sor az önkormányzat által alapított díjak, elismerések átadására. A kulturális programban a helyi és környékbeli szereplők mellett erdélyi vendégek, valamint Krisz Rudi énekes működik közre. Vasárnap a sportpályán 9.30-kor ringatóval indul a program, ezt jóga követi, majd 14 órától kézműves kirakodóvásár és játszóház várja az érdeklődőket. Lesz interaktív slackline bemutató, íjászat és pónilovaglás. 18.30 órától a MegaTasi ad koncertet, 21.30-kor pedig tábortűzzel zárul a program.

Horgásznap

Pusztaszentlászlón a hét végén kétnapos program várja a horgászat kedvelőit. Az egyesületi verseny szombaton 6.30 órakor, a gyermek horgászverseny 8-kor kezdődik, majd ezek zárása után egy 24 órás verseny veszi kezdetét.

Vizes gyakorlat

Kistolmácson, a horgásztó melletti szabadidőparkban szombaton tartja IX. Regionális Vizes Gyakorlatát a Letenyei Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A program 10 órakor kiscsapatos főzőversennyel indul.

Bábfesztivál

Lendván, a Városi Színház- és Hangversenyterem szabadtéri színpadán pénteken 18.30 órakor a csáktornyai Pinklec Bábszínház előadásával kezdődik az idei Bábkikötő nemzetközi bábfesztivál.

Jubileumi kiállítás

Göntérházán, a muravidéki település faluotthonában szombaton 14 órakor tartják a Hetés Kultúregyesület 40. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóját. Ugyanitt mutatják be a település új tűzoltóautóját, és gasztronómiai kínálattal várják az érdeklődőket.

Koncertek, zenés partik

Zalaegerszegen, a Gardenben szombaton Silverman és Bubu keveri a zenét. Nagykanizsán, a Móricz Zsigmond Művelődési Házban szombaton 19 órától a The Colibris játszik. Keszthelyen, a Viviera Beach-en szombaton retró partit tartanak Krisz Rudi, Kozsó és az Ámokfutók, Csordás Tibor, Zoltán Erika, D.J. Dominique, D.J. Szatmári, az Erős vs. Spigiboy projekt, valamint Rakonczai Imre közreműködésével. Vonyarcvashegyen, a Magyar Tengerben pénteken Silverman, szombaton D.J. Roland és Peat Jr., vasárnap SomX lép fel. Zalaudvarnokon, a Vadvirág Étteremben szombaton Vikidál Gyula lesz a sztárvendég. Lendván, a Bánffy Központban péntek este 20.30 órától a jazz és blues zenét játszó, Pákai Petra énekesnőt is soraiban tudó Ulbert Underground ad koncertet. A Városi Színház- és Hangversenyterem szabadtéri színpadán szombaton 20 órakor a Lusterdam zenekar mutatja be dalait.