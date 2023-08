A Göcseji Múzeumban a közelmúltban Tóth Renáta, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója tartott rendhagyó tárlatvezetést. Az intézményvezető szubjektív módon közelítette meg Zoób Kati ruháit, hozzájuk stílszerűen a divathoz, öltözködéshez köthető szakkönyveket, regényeket is ajánlott a megjelenteknek. Ezeknek a kiadványoknak a listáját most közzétették a bibliotéka honlapján, a www.dfmk.hu oldalon. A felsorolásban olyan világszerte ismert szerzők szerepelnek mint Balzac, Bulgakov, Dan Brown, Murakami Haruki vagy Marcel Proust. A divat világában a művek szereplői is klasszisoknak számítanak. A sorban mások mellett Coco Chanel vagy a máig stílusikonnak tekintett világhírű színésznő Audrey Hepburn szerepel. A magyar szerzők - köztük Fábián Janka, Janikovszky Éva, Krúdy Gyula, Mikszáth Kálmán és Náray Tamás - alkotásai sem hiányoznak az összeállításból. A lajstrom darabjai a könyvtár állományában fellelhetők, így ha valakit érdekel a téma, az intézményben megtekintheti, illetve kölcsönözheti ezeket. A Göcseji Múzeumban egyébként lesznek még rendhagyó tárlatvezetések. A következőt augusztus 16-án 17 órakor tartják, amikor dr. med. habil. Gasztonyi Beáta PhD, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház főigazgatója kalauzolja a látogatókat. Azt követően, augusztus 24-én Karáth Anita költő, pedagógus osztja meg gondolatait az érdeklődőkkel. A 85 ruhakölteményből álló kollekció Zalaegerszegen augusztus 27-ig tekinthető meg.