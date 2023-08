A Zalaegerszeg közeli Babosdöbréte, a hajdani szeres településszerkezetet mutató falu polgármestere, Szinayné Csarmasz Bernadett a szombati falunap kapcsán lapunknak elmondta, ezúttal a község fejlődéséért sokat tevőknek köszönték ,meg a munkájukat díjakkal, elismerésekkel. Néhai Tóth Jánosnak posztumusz, fiának Tóth Lászlónak Babosdöbrétéért díjat adományozott az önkormányzat képviselő testülete. A méltatásban elhangzott, mindketten sok társadalmi munkát végeztek a község épületeinek felújításakor, többek között a templomajtó, a híd felújításában is részt vettek, ezen kívül a falu egyesületeit is gyakran támogatták. Tóth László sajnos a kora miatt nem tudott személyesen részt venni az ünnepségen, ezért lánya, Tóth Anita vette át az áldozatos lokálpatrióta tevékenységet elismerő díjat, amelyet Vigh László országgyűlési képviselő és a polgármester nyújtott át. Babosdöbréte szombati falunapján nem maradhattak el a hagyományos közösségi szórakoztató események, és a gyerekek is találtak nekik szóló programokat, valamint táncprodukciókat is láthatott a közönség.

A nap során zajlott focimeccsen a nős férfiak és a nőtlenek mérték össze tudásukat, a barátságos összecsapás az utóbbiak győzelmével zárult.