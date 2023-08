Újabb belvárosi utcában kezdődött közműfelújítás, a lezárások miatt érdemes autóval elkerülni még a környéket is a következő hetekben.

Az Ady utcában két szakaszt érintenek a munkálatok, a részletekről kedden a helyszínen tartottak tájékoztatót. Ezen Bali Zoltán alpolgármester felidézte, hogy tavaly az ivóvízhálózat rekonstrukciója történt meg az utcában. Hétfőn pedig a csapadékot és a szennyvizet elvezető rendszer átépítése kezdődött el a Kisfaludy utcától a Kazinczy térig. A csövek cseréjét követően megtörténik az utca teljes felújítása, beleértve az útburkolatot és a járdákat is. A munkálatok részeként a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem előtti teret is átépítik, mondta el Bali Zoltán.

A csapadékvizet elvezető rendszer kapacitását 30 százalékkal megnövelik, a nagyobb átmérőjű, üvegszálerősítésű műanyag csövek gyorsabban tudják levezetni a vizeket. Ha ez a kapacitás se lenne elegendő, akkor a most kiépítendő tehermentesítő ágon tud majd a víz távozni. Természetesen szélsőséges esetben, extrém mennyiségű csapadékkal ez a rendszer se tud azonnal megbirkózni, tette hozzá. A közlekedést az is nehezíti, hogy a Petőfi és Kisfaludy utca közötti szakaszt lezárták az E.ON Gázhálózati Zrt. munkatársai, mert elkezdték a gázvezeték rekonstrukcióját.

Az alpolgármester kitért rá, hogy a belvárosban több jelentős átépítés zajlik, a Kosztolányi utca kétirányúsítása miatt is több lezárás nehezítette a közlekedést. Az a munka olyan fázisba jutott, hogy el lehetett kezdeni az Ady utcai felújítást, de még így is fokozott türelmet igényel a belvárosi közlekedés. Minden intézmény, hivatal, vendéglátóhely elérhető marad, de nem az autó lesz a megközelítés legcélszerűbb eszköze.

A közművek rekonstrukciójával még ebben az esztendőben végeznek, és ha az időjárás engedi, akkor az utca felújítása is megtörténik, ám kedvezőtlen időjárás esetén áthúzódik a jövő évre.

Dr. Káldi Dávid, a településrész önkormányzati képviselője a beruházás részleteiről szólva elmondta, hogy az Ady utca fél kilométernél hosszabb szakaszát érinti a komplex felújítás. A munkálatok miatt a forgalom korlátozásával kell számolni, és parkolni sem lehet. Ez különösen az iskolakezdéstől jelent majd a kihívást, és igényel türelmet, mondta.