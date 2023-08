A kiállítás Salamon Józsefné ötlete volt, a kivitelezésében azonban többen részt vettek. Közéjük tartozott Tóth Jánosné, aki egy évvel korábban ugyanitt a bábgyűjteményét tárta az érdeklődők elé, valamint Ferincz Vincéné, aki a tárlat berendezését irányította.

- Az idei bázai búcsúra eredetileg egy olyan kézimunka-kiállítással készültünk, ami a helyi asszonyok munkáit mutatja be – mondta Ferincz Vincéné. – Felvetődött közben, hogy a helyben fellelhető régi használati eszközöket, lakberendezési tárgyakat is érdemes volna a közönség elé tárni, hiszen nagyon sokan, elsősorban a fiatalabbak már nem ismerik ezeket. A kiállítást Cserép Róbert magángyűjteményére alapoztuk, neki nagyon sok régiség van a tulajdonában, de másoktól is kaptunk tárgyakat.

Tóth Jánosné mindezt azzal egészítette ki, hogy közben mind többen ajánlottak fel további tárgyakat, még a tárlat megnyitóját követően is voltak olyanok, akik azt mondták, hozzá tudnának járulni annak teljesebbé tételéhez.

- A kiállítás a terveink szerint két héten keresztül lesz látható, ám aki szeretné megtekinteni, attól előzetes telefonos jelentkezést kérünk, hiszen a bázai kultúrház nincs állandóan nyitva – tette még hozzá Tóth Jánosné.

A bázai búcsú a helyi hagyományoknak megfelelően ünnepi szentmisével kezdődött, majd a kiállítás megnyitóját követően kulturális bemutatókkal és gasztronómiai kínálattal várták az érdeklődőket.