Letenyén a villámcsapások okoztak fennakadást az áramszolgáltatásban. Farkas Szilárd polgármester tájékoztatója szerint az Akácfa utcai transzformátort érte villámcsapás, ez okozott üzemzavart a dél-zalai kisvárosban, míg néhány helyszínen, például a Farkas József utcában a légvezetékekhez tartozó kerámiaszerelvényeket sodorta le a szél.

- Magáningatlanokban is keletkeztek károk, van, ahol a kapucsengő robbant fel a villámcsapás miatt, máshol a tetőszerkezetek sérültek, de arról is tudunk, hogy szintén magáningatlanokon kisebb fákat tört ki a vihar – folytatta Farkas Szilárd. – Bár a meteorológiai előrejelzések figyelmeztettek a heves zivatar lehetőségére, megelőzni az ilyen eseteket nem lehet. Sajnos arra is fel kell készülni, hogy az elkövetkezendő napokban fordulhatnak még elő hasonló problémák az időjárás miatt.

Bázakerettyén ugyancsak fákat döntött ki, vagy tört derékba a viharos erejű szél. Kedd este a Sport utcát ezért le kellett zárni a forgalom elől, ott ugyanis az elektromos légvezetékek is leszakadtak emiatt. A kialakult veszélyhelyzetről az önkormányzat értesítette az áramszolgáltató szakembereit és a katasztrófavédelem munkatársait, akik haladéktalanul megkezdték a mentesítést.

Fotó: Önkormányzat, Bázakerettye

- Az éjszakánk a kidőlt fák, letört ágak eltakarításával telt – jegyezte meg a történtek kapcsán Csatlós Csilla polgármester. – Közterületeken és magánterületeken egyaránt keletkeztek károk, szükség volt a segítségre, ami nagyon gyorsan meg is érkezett.

Zalatárnokon nem a kedd esti vihar okozott üzemzavart a közvilágításban, már a megelőző héten is akadozott a szolgáltatás – tudtuk meg a közép-zalai településen élőktől. Soós Zsolt polgármester portálunk érdeklődésére megerősítette, hogy csütörtöktől szakaszosan jelentkeztek problémák, amit folyamatosan jeleztek is az elmúlt napok során az áramszolgáltató felé. Bár ezt követően történtek helyreállítási munkálatok, de a közvilágítás továbbra sem zavartalan.