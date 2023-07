A Magyar Posta és az andráshidai áruház között most három évre megkötött szerződést biztosan követi folytatás, hiszen a térségben lakók kényelmesen összeköthetik ügyintézési tennivalóikat, bevásárlásaikat ezen a helyszínen, ahol a jövő hónaptól a Szerencsejáték Zrt. fogadási kínálatai is elérhetőek lesznek, mondták a tájékoztató résztvevői. Domján István hozzátette, a postai fiókok egy részének bezárásakor ausztriai mintára Zalaegerszegen azonnal keresni, szervezni kezdték az új lehetőségeket, hogy ne maradjanak szolgáltatás nélkül az emberek. Szerencsés megoldásnak bizonyult az andráshidai áruház vezetésének együttműködése, amiért köszönet jár, hiszen anyagi ráfordítással is járt a 10 négyzetméteres tér kialakítása, valamint a személyzet javadalmazását is az áruház biztosítja.

Péntek Károly hozzátette, a postai feltételek teljesítése után és a biztonsági előírásoknak eleget téve indulhat a postapartneri akció keretében a postai szolgáltatás, mely a pénzügyi tranzakciókat, levél- és csomagfeladást teszi lehetővé. Az üzletvezető kiemelte, a díjmentes parkolási lehetőség és a hosszú, az áruházéhoz igazodó nyitvatartás is könnyebbé teszi a szolgáltatás igénybevételét az itt élők számára. Itt még szombaton is öt óráig tart nyitva a postai egység, egyedül a város területén.