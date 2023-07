A szervezet vezetői és a helyszínt adó házigazdák kedden sajtótájékoztatón ismertették a vasárnapi rendezvény eseményeit.

Dr. Kocsis Gyula, az EZE leköszönő, Major Zsolt, az EZE új elnöke számolt be arról, hogy több mint húsz éve indult útjára a zalai hagyományokat őrző és a szülőföldhöz való kötődés erősítő rendezvény, amely - ahogy mindenütt Magyarországon - a település védőszentje tiszteletét is jelképezi, jelen esetben Mária Magdolnának, Zalaegerszeg védőszentjének is ajánlják a közösségi eseményt. Július 23-án, vasárnap 10 órától várják az érdeklődőket a Falumúzeumban a programok, 11 órakor tartják az ünnepélyes megnyitót, majd a Pajtagalériában Németh János Kossuth-díjas keramikus, a Nemzet Művésze ritkán látható alkotásai lesznek megtekinthetők, a tárlatvezetést maga a művész tartja. A búcsú szakrális eseménye, a Fliszár Károly nyugalmazott főesperes által celebrált szentmise 12 órakor kezdődik a skanzen Fatemplomában, fél háromtól gazdag kulturális kavalkád veszi kezdetét. Az EZE által alapított Lokálpatrióta díjat 15 óra 15 perckor adják át Balaicz Zoltán polgármesterrel együtt. A díj Németh János bronz plakettje, amely 24. alkalommal talál gazdára. A délután folyamán a Zalaapáti Harmonika Zenekar is a közönség elé lép, a formáció korábban is nagy sikert aratott. A kirakodó vásár s a gazdag étel- és italkínálat este hét óráig várja a résztvevőket.

A sajtótájékoztatón dr. Kostyál László, a Göcseji Múzeum igazgatója a búcsú (feloldozás) történeti áttekintése mellett a szakrális funkciójáról is szólt, jelezve, hogy a települések legfontosabb lokális ünnepe volt, amely mindig a templom felszenteléséhez kapcsolódott. Zalaegerszeg e hagyomány szerint a XIII. század óta Mária Magdolna oltalma alatt áll. Varjú András, a Falumúzeum vezetője személyes gyerekkori élményt idézve hangsúlyozta, a búcsú egyben az adott közösségből messzire kerültek hazalátogatásának, a nagyobb család összejövetelének az ideje, az Egerszegi Búcsú ennek is szeretne eleget tenni. A város különlegesen szerencsés helyzetben van, hallhattuk a skanzen szomszédságában működő, így a búcsúnak is helyszínül szolgáló Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum igazgatójától, Eichinger Attilától. A hajdani göcseji élet bemutatása mellett ugyanis ugyanitt megtekinthetők a Göcsejbe berobbant iparág muzeálissá vált eszközei, a falusi miliő és a hazai ipartörténet sétautakkal kapcsolódik össze a város szélén, mondta az igazgató, aki "Az olajipar is megér egy misét" francia királyi szólás aktualizálásával utalt a rendezvény sokrétűségére.