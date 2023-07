Egyesület még 1992-ben alakult Baki Önvédelmi Egyesület néven Úti Gyula elnökletével. Feladatul vállalták a helyi közrend és közbiztonság védelmét, a közterületi járőr- és, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint óvoda, általános iskola, temető közelében jelzőőri tevékenység ellátását. Az egyesület célja az elmúlt 30 év alatt nem változott, feladatai, munkamódszerei, eszközei bővültek, az önkéntesek létszáma jelenleg 46. Idővel lehetőségük nyílt használt technikai eszközök beszerzésére, helyi és központi támogatások igénybevételére.

2011 fordulópont volt az egyesület életében, a polgárőr törvény elfogadás a után egységesen formaruhában, szakképzetten, modern technikai eszközökkel tevékenykedtek. 2017-ben Baki Polgárőr Egyesület lett a szervezet neve, s az új törvényeknek megfelelően alkotta meg alapszabályát. Az elmúlt időszakban már a rendezvények biztosítását, objektumok őrzését is végzik, de ételkiszállításban, idősek látogatásában is segédkeznek, munkájukat az önkormányzat támogatja. A községben respektet szereztek a szőlőhegyi hajlékokat is elérő napi 27 km-et bejáró járőrszolgálatukkal. A községben bűncselekmény szinte egyáltalán nem fordul elő, ezt szavatolja a nemrég üzembe állított térfigyelő kamera rendszer is. Idén április 15-én a Baki Polgárőr Egyesület ünnepi tisztújító közgyűlést tartott, fennállásuk 30. évfordulóján Országos Polgárőr Szövetség emlékérmet nyertek. Ekkor adták át a tűzoltószertár mellett kialakított új irodát.

– Nagy megtiszteltetés a kitüntető elismerés számunkra, amihez a baki polgárőrök lelkiismeretes munkája segítette hozzá községünket – mondta ottjártunkkor Farkas Tamás polgármester. – Büszkék vagyunk a tevékenységükre, a polgárőrség, az önkormányzat és a községi civil szervezetek kapcsolata teszi gazdaggá és biztonságossá a községben élők mindennapjait. A baki önkormányzat idén emelte a szervezetek támogatását.

A baki polgárőrséget idén áprilisig Gáspár Kálmán vezette, az elnöki teendőket Fabriciusné Kiglics Tünde vette át, aki a helyettesével Sipos Lászlóval irányítja a napi teendőket. Beszélgetőtársaim elmondták, szoros az együttműködés a rendőrség munkatársaival, ha szükséges, részt vesznek az intézkedésben, ami szerencsére nem gyakori, a visszatartó erő tehát jól működik.