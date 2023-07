Kele Lajos polgármester érdeklődésünkre elmondta: az épületen, melyben az óvoda mellett még a kultúrház is működött, az idő vasfoga nyomot hagyott. Az intézményegység leromlott állapota miatt pályáztak a TOP Plusz „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű felhívására. A mintegy 90 millió forint elnyert támogatásból a létesítmény teljes modernizációját elvégzik. A Magyar falu programban további 30 millió forintot nyertek a tetőhéjazat felújítására, így az épület teljes egészében megújulhat.

- Jó ütemben haladnak a munkálatokkal, a tető már rendben van, elkészült - fogalmazott Kele Lajos. - Az elavult nyílászárókat is kivették a helyükről, az átalakításhoz szükséges falak mozgatása megtörtént. Elindulhatott a gépészet szerelése, a villany-, a víz- és a gázvezetékek telepítése. Jó látni az átalakulást, mely a faluképet is jelentősen javítja majd. Ebből az összegből megtörténik még a hőszigetelés, a fűtéskorszerűsítés, a szigetelés és az óvodai eszközök beszerzése is.

A településvezető hozzátette: a terveknek megfelelően az intézményegységet minibölcsődei szolgáltatással is kibővítik. A korábbi főzőkonyha és étkező helyén várhatóan szeptember 1-jén megnyithat a 7 férőhelyes bölcsőde. Előzetes igényfelmérést is készítettek, mely szerint az egység duplán megtelne. Viszont a gyerekek felvételének szigorú szabályai vannak, az egyik ilyen például, hogy mindkét szülőnek állandó munkahellyel kell rendelkeznie.

- Korábban az óvoda a művelődési házzal együtt kapott helyet az épületben - folytatta. - A komplexitás maximálisan megmarad, sőt tovább bővül az előbb említett bölcsődei férőhelyekkel, illetve az 15 fős óvoda teljesen új tornaszobával gazdagodik. Így az új, modern, a 21. század igényeit kielégítő intézménnyel valóra válik az eszteregnyeiek álma.