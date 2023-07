Horváth László, Lenti polgármestere, Vigh László, a térség országgyűlési képviselője, valamint Mórocz József, a Magyar Közút Zrt. Zala vármegyei igazgatója vettek részt az eseményen.

Horváth László elmondta, hogy a készülő közlekedési csomópont a jövőnek épül, biztonságossá teszi a haladást, hiszen sokan közlekednek ezen a részen Lentihegyre, Gosztolába, Lendvadedesbe. A körforgalom levezeti majd a Nagykanizsa felől a városba érkező forgalmat, illetve további jelentősége, hogy rákapcsolódik az a feltáró út, mely a Liponyak-patakon átvezetve a város ezen bevezető részét összeköti majd az üdülőövezettel, illetve a termálfürdővel, annak nyári bejáratával. A fejlesztés része, hogy a kerékpáros közlekedést is megtervezték benne, ahogy a feltáró út is kerékpározható lesz. A megépülő körforgalom és a feltáró útszakasz azt is lehetővé teszi, hogy a hegyalján található 13 hektáros területen lakótelkeket alakítsanak ki a hozzá csatlakozó mellékutakkal és közüzemi csatlakozások beépítésével.

– A körforgalom a Területi Operatív Program keretében valósul meg - tájékoztatott Mórocz József. - A beruházó Magyar Közút ide kapcsolódó programjának teljes támogatási összege 1,5 milliárd forint, ebből két körforgalom épül a megyében, az egyik Türje térségében, a másik pedig Lentiben. Ezen beruházás összértéke mintegy 870 millió forint, tartalmaz számos közműkiváltást és új burkolatokat a csomópont környezetében.

A kivitelezési szerződést márciusban írták alá, a munkálatok áprilisban kezdődtek és várhatóan év végégig befejeződnek, és át is adják a forgalomnak.

Vigh László a munkálatok megtekintésekor örömét fejezte ki az újabb Lentit érintő infrastrukturális fejlesztés kapcsán, hozzátette, hogy a körforgalom hasznos forgalmi eszköz, hisz lassítja és biztonságosabbá teszi a közlekedést.