Az út egy részét tavaly felújították a Magyar falu program egy pályázatából, most a következő szakasz munkálatai zajlanak, ezzel együtt 1,35 kilométer hosszban történik meg a helyreállítás.

A felújítás során megvalósul a meglévő burkolat profilmarása, helyenként a teljes pályaszerkezet cseréje, ezt követően kiegyenlítő, majd a teljes felületen aszfalt kopóréteg és új padka épül. Kicserélik a KRESZ- táblákat és az új, tartós burkolati jelek festése is megtörténik. A munkálatok során a vízelvezetési rendszert is megújítják, illetve egy új hidat építenek az imaház környékén.

Pénteken a helyszínen Mórocz József, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vármegyei igazgatója elmondta, hogy a teljes útfelújítási program összértéke mintegy másfél milliárd forint, ebből az iklódbördőcei elem 570 millió forint. Ezzel a teljes átkelési szakasz megújul augusztus végéig és hosszú távon biztosítja a balesetmentes közlekedést.

Megtekintette a beruházást Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is, aki arról beszélt, hogy az utóbbi években a kormányzati vidékfejlesztési politikájának köszönhetően egy jó koncepció mentén megkezdődtek az útfelújítások. Mint mondta: választókörzetében ennek jó példája a Borsfa-Lenti összekötő út rendbe tétele, de emellett más forgalmasabb, rosszabb állapotú utak szakaszonkénti helyreállítása is megtörténik, köztük a Csömödér és Tormafölde közti úté is. De megyeszerte is számos hasonló beruházás történt meg nem csak a Magyar falu programból, vidékfejlesztési vagy TOP forrásokból, hanem a közútkezelő költségvetésében szereplő összegek felhasználásával is. Így - hangsúlyozta Cseresnyés Péter - több tíz kilométer hosszban valósult meg útfelújítás.