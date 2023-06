A műanyagmentes július nemzetközi felhívás jobbára a magánemberekhez, kisebb közösségekhez szól. Kérdés, hogy a nagy multik – főleg a csomagolással foglalkozók - mikor csatlakoznak ehhez a személetmódhoz. Mindenesetre kicsiben kell kezdeni, hogy ez is tömegeket érintő mozgalommá válhasson. Pont akkor, amikor a növekvő népesség növekvő szeméthegyeket termel.

Életünk nagy részét átszövi a műanyag. Szó szerint. Ott van a háztartásban, a gépkocsiban, használati eszközeinkben. Van, amit nem lehet helyettesíteni és sokszor jó szolgálatot tesz. Ám van, amikor annyi felesleges és nagyon rövid ideig használt terméket (játékot, reklámanyagot) vagy csomagolóanyagot gyártanak, ami 200 év múlva is itt lesz. Mi pedig addig biztosan nem élünk. De már unokáink sem.

Komoly gondot jelentenek az óceáni szemétszigetek, amiknek nagy része műanyag. A műanyagokból kioldódó méreganyagok nem csak az óceánokban, de a szárazföldi szemétlerakóknál és az ipari területeken emberre is veszélyes. Bekerülnek a termőföldbe, ivóvízbe, levegőbe is bekerülnek, amit végül újra elfogyasztunk, belélegzünk. Megesszük a tengeri herkentyűket, a gabonát, a zöldségeket, melyekben bizony egyre gyakrabban fellelhetők a szabad szemmel láthatatlan, káros nano műanyagok.

És ne feledjük, az újrahasznosítási ciklus sem végtelen. A legegyszerűbb az lenne, ha már az elején csökkentenénk a leendő szemét mennyiségét. A műanyagok használata ezenfelül ökolábnyomunkat is jelentősen növeli, manapság a fosszilis energia felhasználás 6%-a műanyag gyártásra fordítódik.

Néhány jó gyakorlat tehát azoknak, akik bekapcsolódnának Műanyagmentes július kampányba:

- A szűrt vagy szűretlen csapvíz is alkalmas sok helyen szomjoltásra – ezt a Zalavíz Zrt. is többször hangsúlyozza. Az ásványvizeknek nem sok értelmük van, ezt már tudományos kutatások igazolják. Pénzt és cipekedést is spórolhatunk annak elhagyásával

- Szódát otthon is tudunk készíteni szódagéppel

- Ha kirándulni indulunk, termoszt viszünk és nem palackozott vizet. Ez már egy apró lépés a kevesebb PET-palack használatához

- Vásárláskor minél kevesebb nylon táskát, zacskót válasszunk (igen, a papírzacskókhoz meg annyi fát vágnak ki, ez sem végleges megoldás…). Legtöbb helyen már van textil zöldséges és péksüteményes táska

- Ha lehet, kerüljük az agyoncsomagolt termékeket

- Ha lehet választani, akkor inkább az üveges csomagolást részesítsük előnyben (később pedig az üveg a szelektívbe kerülhet)

- Otthon mosható műanyagedényeket használjunk tárolásra fólia helyett