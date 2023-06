A Játékkórház programját 2017-ben indította a Fiatal Családosok Klubja Zalaegerszeg és a Női Egészségért Alapítvány, idézte fel Balaicz Zoltánné. A cél az volt, hogy a gyermekek megismerhessék a gyógyítás folyamatát, amihez orvosi rendelést, vizsgálatot játszanak el, mialatt fogászati, szemészeti szűrővizsgálaton is átesnek. Ki is próbálhatják az eszközöket, plüssállatokat gyógyíthattak és eközben sikerül a félelmeiket is eloszlatni. Gyógyítás közben átérezheik az egészség megőrzésének fontosságát is, megtudhatják, miként óvhatják szemüket, mik a helyes fogmosás, szájápolás szabályai. Mindezek mellett az egyetemi egészségügyi kar oktatói, hallgatói a helyes testtartással, gerincproblémákkal, az egészséges életmóddal kapcsolatban adnak nekik tájékoztatást.

Mint az alapítvány képviseletében Salamon Adrienn kiemelte, szeretnék elérni, hogy már a kisgyerekek is megismerjék a szűrővizsgálatok fontosságát, tapasztalják meg, nincs félnivaló az orvosi rendelőben. Ehhez a játék a legjobb módszer. Láthatóan működött, hiszen többen évek óta visszatérnek a Játékkórházba, árulta el Salamon Adrienn és hozzátette, a szombat délelőtti programra a szülők száz apróságot hoztak el. Levezetésként pedig az udvaron ügyességi játékok várták a gyerekeket és még nyuszikat is lehetett simogatni.