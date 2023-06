Mint írják: Dr. Kecskés Gábor 1962. december 14-én született Budapesten, ahol a gyermekkorát és ifjúságát is töltötte. 1987-ben szerzett általános orvosi diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, majd gyakorló orvosként, sebészként, illetve szívsebészként kezdte pályafutását. Prof. Dr. Papp Lajos hívására 1994-ben csatlakozott az újonnan alakuló szívsebészeti osztály stábjához és Zalaegerszegre költözött. Vidékre, ahol sosem élt, és amit megszeretett. Szívesen és kitartóan tanult, így 2002-ben jogi diplomát is szerzett a Pécsi Tudományegyetemen. 2005-től a kórház orvos-igazgató helyettese, majd 2007-től csaknem 15 éven át orvos-igazgatója volt. Ezt követően az újonnan induló egynapos sebészet kialakítását koordinálta és az indulást követően osztályvezető főorvosként irányította az új egység munkáját.

Olvasottságával, műveltségével nehéz volt versenyre kelni, és az utóbbi években maga is belevágott a novellaírásba. Idegennyelvi szinten is a magas színvonalú kifejezőkészségre törekedett. Az Egyesült Királyságban töltött másfél éves orvosi praxisának köszönhetően szinte akcentus nélkül beszélte az angol nyelvet. Mindig nagy érdeklődés kísérte szakmai előadásait, melyeken a száraz tényeket is érdekfeszítő módon ismertette. Előadókészségéről nem csak a szakmai rendezvényeken győzte meg a hallgatóságot. Oroszlánrészt vállalt a kórház három jótékonysági gálaműsorának szervezésében, ahol zenészként, színészként is meglepte a közönséget előadóművészi tehetségével. Akkor még együtt álltak a színpadon szeretett társával, Dr. Nagy Klárával. Klára elvesztése megrendítette, majd maga is beteg lett. Fegyelmezetten, méltósággal viselte a kezeléseket, melyek nem tudták megmenteni az életét.

Dr. Kecskés Gábor hamvait 2023. június 9-én 14.00 órakor helyezik örök nyugalomra Zalaegerszegen, a Göcseji úti temetőben, Dr. Nagy Klára mellé.