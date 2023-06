Az ünnepélyes megnyitón Farkas Tamás polgármester Vigh László országgyűlési képviselő, a képviselő-testület, valamint a díszpolgárok jelenlétében adta át az idei kitüntetéseket. „Bak község díszpolgára” címet kapott Tamás Béláné, Posztumusz díszpolgár lett Simon Ferenc, akinek nevében lánya, Béresné Simon Eszter és fia, Simon Ervin vette át az elismerést. A „Bak községért” díjat idén Reizer Ferencnének és Oláh Istvánnak ítélték oda.

A korábbi és jelenlegi kitüntetettek csoportképe

Fotó: Mozsár Eszter

A településnek – csakúgy mint a többinek – nagyon fontos, hogy újra fellendítsék a közösségi életet. A faluházban több művészeti csoport működik, s aktív a sportélet is, tájékoztatott Farkas Tamás polgármester, aki azt is hozzátette, hogy tavaly költöztek ki a sportpálya mellé, miközben az időpontot is megváltoztatták: évtizedeken át augusztus 20-án, a faluház átadásának ünnepén jöttek össze a helyiek egy kis vigalomra, most nyár elején ünnepelnek.

Az ünnepélyes megnyitón így folytatta Farkas Tamás: az 1600 fős település a zalaiak között a nagyobbakhoz tartozik, minden infrastrukturális adottság megvan ahhoz, hogy vonzóvá tegye Bakot az ide költözők számára. Azt szeretnék, ha az új lakók bekapcsolódnának a pezsgő közösségi életbe. A polgármester arra biztatta őket, hogy bátran csatlakozzanak a helyi egyesületekhez.

Színpadon a Pántlika gyermektáncegyüttes

Fotó: Mozsár Eszter

Vigh László országgyűlési képviselő hozzátette: az a település teljesít a legjobban, amely az adott lehetőségekből a legtöbbet hozza ki. Míg régebben hátránynak tekintették a vidéki életet, addig mára szerencsére trendivé váltak a biztonságos, jó levegőjű és szép környezettel rendelkező falvak. A Magyar Falu Program tíz éves terveiről is szólt, aminek segítségével további fejlesztések történhetnek a vidéki településeken.

A köszöntők után átadták az idei települési kitüntetéseket, majd a helyi tánccsoportok léptek színpadra. Utánuk a Zabszalma, a Sógorok, Polgár Peti, majd Dánielfy Gergő és zenekara adott koncertet. A nap folyamán ugrálóvárak, felfújható autópálya, kézműves foglalkozások, íjászat várta a gyerekeket, míg a helyi egyesületek becsületkasszás, saját készítésű finomságokat kínáltak.