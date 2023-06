Ezekre a kérdésekre kaphattak választ az érdeklődők nemrég a Lenti Civil Nyugdíjas Klub és az "Életet az éveknek" Országos Nyugdíjas Szövetség Zalai Szervezetének koordinálásával megtartott rendezvényen.

Az előadó, dr. Sipos Erika gyógyszerész statisztikai adattal kezdte, elmondta, hogy Magyarországon évente a lakosság 136 milliárd forintot költ receptköteles gyógyszerekre, ehhez a társadalombiztosító 410 milliárd forintot tesz hozzá.

-Hatalmas összegekről beszélünk, és közben azt is látjuk, mennyi gyógyszermaradék gyűlik össze a gyógyszerhulladék-gyűjtő dobozba, mintegy 380 tonna, viszont azt nem látjuk, ezen felül mennyi kerül a szemetesekbe – magyarázta. - Óriási gond van azzal, hogy ha már kiváltottuk a gyógyszert, akkor miként és hogyan szedjük be. A beteg-együttműködésnek számos kutatása van, egyrészt a vényfelíró programokra vonatkozó, illetve olyan betegkérdőívek, melyekből kiderül, hogyan szedik a betegek a gyógyszereket. Van, aki szelektál, gazdasági vagy más okból és nem váltja ki a felírt tabletták egy részét, és van, aki fél a gyógyszerektől, elolvassa a betegtájékoztatón az esetleges mellékhatásokat és inkább úgy dönt, nem szedi be.

A szakember felhívta a figyelmet arra, hogy legyenek a páciensek nyitottak, egyeztessenek a háziorvossal és ne önkényesen változtassanak az adott terápián.

- Az sem véletlen, hogy egyes gyógyszereket napi 3 alkalommal kell bevenni és nem egyszerre mind a hármat, hisz nem mindegy, hogy a hatóanyag hogyan szívódik fel – folytatta. - Először próbáljuk betartani azt, amit előírt a háziorvos, persze szabad mondani, hogy ha mellékhatást érez az illető, hogy változtassanak a terápián. A háziorvosoktól pedig azt kérjük, legyenek megértőek, ha a beteg azt mondja, hogy neki az adott gyógyszer nem jó.

Felmerült, hogy a mai internetes világban egyre inkább jellemző az emberekre egyfajta öngyógyítás különböző orvoslással foglalkozó weboldalak segítségével - de mennyire lehet ezekben megbízni?

- Vannak olyan oldalak, melyek hitelesek, de kritikával kell kezelni, hogy valamilyen forgalmazó vagy valós szakemberek állnak-e mögötte – tette hozzá. - Vagyis igen, jó egy kis öngyógyítás, de mértékkel és a háziorvossal konzultálva.